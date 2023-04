El nuevo homenaje de Margot Robbie a Barbie con una microfalda de cuadros vichy

Desde que el año pasado se anunciara que iba a hacerse una película de Barbie con Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas, la expectación ha sido máxima, y sus increíbles looks en el rodaje no han tardado en viralizarse, aumentando nuestras ganas de verles en acción. Ahora, a tres meses del estreno de una de las películas más esperadas del año, los actores han acudido a charlar sobre ella a la CinemaCon en Las Vegas, donde han lucido estilismos totalmente inspirados en los famosos muñecos, aunque ellos no han sido los únicos en sucumbir al estilo Barbiecore, de hecho, numerosas celebrities y royals -incluida la reina Letizia- han hecho del rosa su nuevo color preferido.

Un romántico look 'a la italiana'

En esta cita, la actriz ha elegido un conjunto con el que, sin duda, nos imaginaríamos a Barbie, un dos piezas firmado por Prada muy apetecible de cara al verano. Está compuesto por un bralette de tirante ancho y una microfalda envolvente, ambas prendas confeccionadas en un tejido vichy de cuadros rosas y blancos. De hecho, Margot llevaba también una gabardina de la casa italiana a juego, pero ha prescindido de ella antes de posar ante las cámaras, así como del bolso que lucía, una reedición en rosa del minibag 2000 en nylon.

Margot ha completado con unos zapatos del mismo tono, unos mules de tacón que recuerdan al famoso fotograma del trailer que se hizo tan viral hace unas semanas, aquel en el que la actriz se quita un calzado similar y se ve cómo se queda de puntillas tal y como ocurría con la muñeca. En cuanto a las joyas, ha elegido diseños finos y minimalistas entre los que destaca una tobillera metalizada. Ha dejado su melena suelta, peinada lisa con raya al lado y ha apostado por un maquillaje muy natural y luminoso con un discreto delineado negro, colorete rosa (cómo no) y brillo de labios nude.

Looks que mandan mensajes

Por su parte, Ryan Gosling también ha querido rendir homenaje a la película y, más concretamente, a su directora, ya que ha apostado por una camiseta en la que puede leerse, con la famosa tipografía de Barbie, la frase 'de la directora Greta Gerwing'. Sobre ella, ha llevado una chaqueta muy fiel al estilo Ken, una bomber rosa de efecto desgastado con forro de borreguito.