Fallece la abuela de Kendall y Kylie Jenner a los 96 años

Son momentos complicados para Kendall y Kylie Jenner, las hermanas menores de Kim Kardashian han perdido a su abuela. Esther Jenner tenía 96 años y falleció el jueves tal y como ha confirmado Caitlyn Jenner, que se siente devastada por haber perdido a su referente y su apoyo incondicional. "Estoy desconsolada de anunciar que mi madre falleció ayer por la mañana, en paz. Perder a una madre es único en el sentido de que ella es la única persona que me amó toda mi vida. La extrañaré tremendamente. Le faltaban unas pocas semanas para cumplir 97 años y vivió una vida plena. Te amo MAMÁ", ha dicho.

Caitlyn ha compartido tres imágenes en las que queda patente la gran conexión que tenía con su progenitora. La propia Esther comentaba el año pasado lo únidas que ambas estaban. "Hablamos tres o cuatro veces por semana. Tengo que vivir con cualquier decisión que tome la apoyo en lo que elija hacer", aseguraba. Además, cuando su hija se fue a Australia para participar en un programa lamentaba no tenerla cerca. En los últimos meses su salud se había deteriorado y, según Page Six, había puesto seguridad las 24 horas en su vivienda por seguridad. Anteriormente, en 2015, sufrió una caída y se rompió ambas caderas.

Esther siempre apoyó a su hija en su transición, de la que se enteró en una "larga conversación" y protagonizó a su lado el reality I Am Cait en el que narraba el gran giro de su vida. Además apareció esporádicamente en Keeping Up With the Kardashians, un espacio con el que no estaba de acuerdo tal y como manifestó públicamente. "No me importa reconocer que no era una admiradora de ese programa: no había ningún tipo de argumento y jamás comprenderé por qué tuvo tanto éxito. Supongo que aún lo tiene", aseguraba en Daily Mail.

No le gustaba la imagen que se proyectaba de su hija (entonces Bruce) en el espacio, que se emitió durante catorce temporadas antes de iniciar una nueva etapa en Hulu ya sin Caitlyn. Esther estaba molesta porque parecía una persona "poco asertiva y sin carácter" en las tramas que mostraban a los espectadores. Al margen de este descontento, la abuela de Kendall y Kylie consideraba como nietos a Kim, Kourtney, Khloé y Robert Kardashian, nacidos del primer matrimonio de Kris Jenner.

La nueva etapa personal de su nieta

Esta triste noticia llega un mes después de conocerse la relación de Kendall Jenner, de 27 años, y Bad Bunny, de 28, que se han convertido en la nueva pareja sorpresa. Una imagen de los dos dándose un beso tras una cena con amigos fue la confirmación que los fans esperaban tras semanas de rumores. Desde entonces no dejan de compartir tiempo y esta misma semana han acudido juntos al festival de Coachella, donde coincidieron con Camila Cabello y Shawn Mendes, que se han dado una nueva oportunidad.