Las anécdotas de Rosario Flores con Enrique San Francisco: un accidentado examen y las llamadas de 'Marlon Brando'

Durante su visita al plató de El Hormiguero, Rosario Flores ha hablado de su paso por La Voz Kids, donde ejerce como coach, del disco que prepara para conmemorar tres décadas de carrera musical y de la conexión hasta ahora desconocida que tiene con Pablo Motos: ambos eran íntimos de Enrique San Francisco, fallecido en 2021. Cuando la artista tenía 18 años inició una relación con el actor (nueve años mayor) del que dice que la "formó y me hizo ser la mujer que soy hoy". Lo considera una de las personas más importantes de su vida y guarda divertidas anécdotas a su lado que ha compartido entre risas y melancolía.

Rosario reconoce que tiene "un vacío muy grande", echa mucho de menos a Enrique y se arrepiente "de no haber estado más con él, no haberle cuidado más". Cuando se enteró de su fallecimiento recuerda que se quedó "desmayada, sin fuerza" ya que vivió a su lado una época "maravillosa". La relación se rompió, pero nunca dejaron de quererse y su amor se transformó en una amistad eterna. Define al protagonista de Los ladrones van a la oficina y Cuéntame cómo pasó como "un ser genial, de los que no existe, muy inteligente, adorable y con las mujeres el más generoso, el que más te cuidaba y te mimaba".

En el hogar de Rosario vivieron el noviazgo de la menor de la casa de una manera muy peculiar. Cuando el actor llamaba a casa para hablar con ella, su padre, Antonio González 'El Pescaílla', le decía: "Te llama Marlon Brando". Por su parte, Lola Flores decía que San Francisco "estaba crudo" y le preguntaba qué había visto en él. Al margen de estas bromas, Quique se ganó el cariño de toda la familia. Antonio Flores lo admiraba y Lolita lo consideró hasta el final como un hermano adoptivo.

La intérprete de Qué bonito y Mi gato ha relatado el accidentado examen de conducir que hizo junto a Enrique. Ambos acudieron juntos a sacarse el carnet a la vez y primero fue el turno del actor, que se lo sacó a la primera. Después fue Rosario quien se sentó al volante y recuerda que estuvo a punto de causar una colisión con el profesor, el examinador y San Francisco dentro del coche. "Me tocó a mí, empezó a llover cuando estaba por la carretera y el profesor me giró el volante porque venía un camión que no había visto. Me dijo pare usted, que está suspendida. Enrique decía, nos ibas a matar", ha rememorado entre risas.