Repasamos la vida personal de Rosario Flores: felizmente casada con Pedro Lazaga y madre de dos 'diamantes'

A punto de cumplir 60 años, Rosario Flores es una de esas artistas que no deja de encadenar proyectos. Actualmente es coach de La Voz Kids y está llena de energía para seguir creciendo musicalmente. La menor de los Flores, una familia que lleva el talento grabado en su ADN, conserva la misma ilusión que cuando comenzó y tiene la certeza de que al éxito solo te conduce un camino: el sacrificio y el trabajo duro. Esos esfuerzos que se esconden tras cada premio y tras cada concierto lleno los han vivido de cerca sus hijos, Lola y Pedro, y su marido Pedro Lazaga. Los tres son piezas indispensables en el puzzle que conforma su vida profesional y personal, que siempre ha intentado preservar. A continuación damos todos los detalles de la Rosario más desconocida.

-Las imágenes de la boda de Rosario Flores y Pedro Lazaga

-La familia de Lola Flores celebra su centenario y el cumple del nieto más pequeño de la Faraona

Cuando hace más de tres décadas decidió seguir los pasos artísticos de sus padres y sus hermanos, siempre guiada por su propio estilo y esencia, Rosario tuvo claro que su lado más íntimo estaría al margen. Desde su llegada al mundo el 4 de noviembre de 1963 ha crecido rodeada de flashes, pero aseguraba en El País que su vida personal es enorme, maravillosa y grandiosa y por eso la cuida. Tanto su marido como sus" diamantes", como se refiere a sus hijos, son prácticamente anónimos y apenas se prodigan en actos públicos. La cantante nunca ha querido exponerlos a tener la etiqueta de 'hijos o pareja de', sino que ha optado por protegerlos al máximo y se siente orgullosa de que no los conoce nadie.

Lola Orellana, nació en 1966 (un año después del fallecimiento de su abuela y su tío) fruto de su relación con Carlos Orellana, director de la Escuela de Biodanza del País Vasco. La joven, que escribe y pinta muy bien, se abre paso en el cine. Estudió interpretación en Londres, pero empezó a trabajar detrás de las cámaras como asistente de casting y ayudante de dirección en Juego de tronos. En 2022 debutó delante de las cámaras con Eco, película de Miguel Sierra (cuñado de Elena Furiase). "Puede trabajar de lo que quiera porque no la conoce nadie. Yo no he sido libre nunca", aseguraba Rosario.

-Elena Furiase comparte las imágenes inéditas del bautizo de su hija Nala

En enero de 2006, compartiendo fecha de cumpleaños con Lola Flores, llegó al mundo Pedro Antonio, primer hijo en común de Rosario y Pedro Lazaga. A sus 17 años tiene buen oído y le gusta mucho la música además de ser "muy sentido y muy de alma", como su hermana. Al margen de sus cualidades, su madre apuesta por dejar que sea él quien decida hacia dónde encaminar su futuro. Por el momento es el miembro más desconocido de la familia, a la que recientemente acompañaba en la inauguración del Centro Cultural que lleva el nombre de su abuela en Jerez de la Frontera. En este emotivo acto acaparó todas las miradas.

Su gran amor

Pedro Almodóvar fue, sin saberlo, el Celestino que unió los caminos de Rosario y Pedro Lazaga. Ella participaba en la película Hable con ella, donde él trabajaba como ayudante de dirección, siguiendo de esta manera los pasos de su padre, el director con el que también compartía nombre. Comenzaron siendo compañeros y pronto surgió la química. Desde entonces son inseparables y meses después de dar la bienvenida a su niño pasaron por el altar en una ceremonia privada celebrada en su casa de Zahora y oficiada por el alcalde de Barbate. La artista tiene en su marido a su gran amor y forman también un tándem perfecto en lo profesional.