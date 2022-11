Del discurso de Rosario Flores al ser premiada a la voz de Ana Torroja, el talento español en la antesala de los Grammy Latinos

La antesala de los Grammy Latinos ha tenido sabor español. La noche del miércoles, profesionales de la música y otras personalidades se reunían para disfrutar de velada previa en la que se entregaban parte de los galardones, concretamente los que corresponden a la Excelencia Musical. En este acto se reconoció la carrera de Rosario Flores, una de las artistas más destacadas de nuestro país. La intérprete de temas como ¡Qué bonito! o Te lo digo tó y no te digo ná lleva el talento en la sangre y acumula más de tres décadas de trabajo, entrega y sacrificio que nuevamente se han visto recompensados con este premio que define como su "sueño" y dedica a los ángeles que la acompañan siempre.

VER GALERÍA

-Discreta, familiar y amante del arte: así es Lola, la hija de Rosario Flores

-No te pierdas el baile más sexy y divertido de Rossy de Palma, Eugenia Martínez de Irujo y Mariola Orellana

La cantante madrileña acaba de cumplir 59 años y tiene en su haber numerosos galardones, pero recibe todos con idéntica ilusión y agradecimiento. Así quedó reflejado cuando se subió al escenario, donde se mostró pletórica y muy emocionada al recordar a sus padres, Lola Flores y 'El Pescaílla', y su hermano, Antonio Flores, a los que ha tenido siempre muy presentes en su carrera. "Me acuerdo de la energía de mi madre, del ritmo de mi padre, de mi hermano Antonio. A todos ellos los llevo conmigo y por ellos yo soy artista, porque todos eran artistas y me enseñaron lo que era el arte", expresaba entre aplausos del público, del que. También recordaba que detrás del éxito han pasado muchos años y muchos días que ha tenido que dejar a sus hijos, su marido y su hogar para cumplir con sus compromisos.

VER GALERÍA

Para Rosario, tener este galardón en sus manos fue doblemente mágico. En primer lugar por la importancia que tiene que la Academia Latina de Grabación haya valorado su carrera, y también porque la sorpresa que supuso recibir la estatuilla de la mano de uno de los amigos que le ha dado la música, Sebastián Yatra, con el que ha coincidido como en La Voz Kids. Los dos compañeros se fundieron en un largo abrazo lleno de significado. "Monstrua, te quiero y te admiro con el corazón. Qué honor entregarte este premio a la excelencia musical", decía el cantante, que opta a cuatro Grammy Latinos y actuará en la gala de esta noche.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-Rosario Flores echa la vista atrás para felicitar a su hijo, que ya tiene 16 años

Entre los españoles que no se perdieron la cita se encontraba Ana Torroja, quien participó en el homenaje que se hizo a Marco Antonio Solís, cantautor mexicano que ha sido elegido como la Persona del año. La cantante interpretó uno de los temas del galadonado junto a Carla Morrison. La que fuera vocalista de Mecano, que está inmersa en una gira, ejerció como presentadora de otro de los actos celebrados los días previos a la gran noche de los Grammy Latinos. La cita, llamada Leading Ladies of Entertainment, celebró su sexta edición en el Mandalay Bay Hotel and Casino para reconocer el trabajo de las mujeres más destacadas de esta industria.

VER GALERÍA

Los nominados

En la ceremonia de los Grammy Latinos, que tendrá como telón de fondo el Michelob Ultra Arena, hay una gran presencia española. Pablo Alborán, C.Tangana, Rosalía, Alejandro Sanz o Pol Granch son solo algunos de los españoles que forman parte de la lista de nominados en diferentes categorías. Por su parte, Georgina Rodríguez y Miguel Ángel Muñoz van a ejercer como entregadores en una velada en la que el talento de nuestro país promete volver a ser protagonista. "Estoy muy emocionada por haber sido invitada a los premios más importantes de la música latina", decía la pareja de Cristiano Ronaldo, que ya ha vivido con ilusión la víspera de esta gran noche.