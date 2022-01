Rosario Flores echa la vista atrás para felicitar a su hijo, que ya tiene 16 años

Rosario Flores es una mujer muy familiar y está muy orgullosa de sus dos hijos, Lola, de 25 años, y Pedro Antonio, de 16. "Son los dos diamantes de mi vida, mi alegría, mi amor... son los dos guapísimos", dijo recientemente en una entrevista concedida en El show de Bertín, de Canal Sur. Sin embargo, prefiere mantener su vida lejos de los focos. "Me encantaría que los conociérais, pero quiero darles la libertad de que ellos elijan lo que quieren ser", explicó, recordando que ella, debido a la popularidad de sus padres, Lola Flores y El Pescaílla, siempre fue un personaje conocido. "Yo lo que quiero es que sean libres. Mi gran orgullo como madre es que van por la calle y nadie los conoce. Y eso es una libertad muy grande porque yo he sido muy conocida desde pequeña y no nunca he sido libre", reflexionó.

Sin embargo, Rosario ha hecho una pequeña excepción con motivo del cumpleaños de su hijo. La cantante ha echado la vista atrás y ha compartido una foto de Pedro Antonio cuando era pequeño. "Felicidades, hijo. 16 años Te quiero con todo mi corazón. Eres la luz de mi vida", ha escrito junto a varios iconos en forma de corazón. Aunque Pedro Antonio ya no es un niño, para su madre siempre lo será, de ahí que haya elegido esta preciosa imagen para rememorar una fecha tan señalada.

Pedro Antonio nació el 21 de enero de 2006 y tres días después de dar a luz, Rosario abandonaba el hospital y presentaba al pequeño ante los medios de comunicación. "Estoy muy feliz, tengo un príncipe", dijo emocionada. "Este es mi segundo enamoramiento. Primero mi Lola y ahora mi Pedro Antonio. Ya me planto, aunque nunca se sabe", continuó. La artista ya contó entonces que el niño se parecía mucho a su padre, el director Pedro Lazaga. "Hay un gitanito rubio en la casa. Se porta como un santo", aseguró, y explicó por qué el cineasta no quiso posar para la prensa. "El padre está muy contento, pero no le gustan estas cosas, yo soy la cantante. Pedro es buenísimo, ha estado conmigo sin dejarme".

Ahora, según contó en el programa de Bertín Osborne, Pedro Antonio es un joven al que le gusta mucho la música. "Tiene buen oído, pero de momento no sabemos qué va a pasar", declaró. Sobre su hija Lola, nacida el 2 de octubre de 1996 durante su relación con el bailarín Carlos Orellana, dijo que "escribe y pinta de maravilla".

Rosario Flores y Pedro Lazaga se conocieron hace más de dos décadas en el rodaje de Hable con ella, de Pedro Almodóvar, en la que ella hacía de torera y él ejercía de asistente de dirección. Tras dar la bienvenida a su primer hijo en común, se dieron el 'sí, quiero' en una romántica boda a la que solo asistieron sus familiares y amigos más íntimos. "Llevamos un montón de años juntos y nos llevamos bien, porque si no ya nos habríamos ido cada uno por un lado, pero todavía estamos felices y enamorados", afirmó la artista en El show de Bertín.

