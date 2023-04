Anna Ferrer confiesa cómo vivió la enfermedad de Antonio Vidal, marido de Paz Padilla: 'Nunca he hablado mucho de esto'

Anna Ferrer se ha sincerado por primera vez sobre el que posiblemente es el episodio más amargo de su vida, el que por supuesto fue el peor golpe para su madre, Paz Padilla. El triste fallecimiento a los 53 años de Antonio Vidal, esposo de la presentadora y actriz cómica, supuso un auténtico varapalo familiar que tuvo lugar en la madrugada del 19 de julio de 2020 a causa del tumor cerebral que este padecía desde tiempo atrás.

La influencer recordaba hoy cómo se vivió en casa aquel doloroso proceso, en la primavera de ese año, confesando algunos detalles desconocidos que ella sintió por entonces. "Fueron unos meses muy duros, no sólo por lo que estábamos viviendo a nivel mundial, sino personalmente por la enfermedad del marido de mi madre, una de las personas más importantes de mi vida", comienza diciendo la joven, rememorando que todo ocurrió mientras acababa de estallar la pandemia.

"Tengo buen recuerdo de esa época en la que nos pudimos despedir de él con mucho tiempo de calidad, los tres solos disfrutando de nuestra compañía, cosa que en ninguna otra circunstancia hubiéramos podido hacer", explica Anna a continuación, reconociendo que al menos ellas pudieron estar con Antonio, mientras que otros ni siquiera tuvieron la oportunidad de decir adiós a sus seres queridos que fueron víctimas del covid.

"Ojalá no hubiera sido una despedida, pero como tantas otras cosas en la vida, no depende de nosotros. Lo que sí depende es cómo lo afrontas, y nosotras decidimos hacerlo con cariño y amor, y disfrutando de cada segundo juntos", subraya la hija de Paz Padilla y Albert Ferrer. "Nunca he hablado mucho de esto. Durante esos meses me repetía que ojalá me hubiera dicho antes que Antonio se iba a morir para haber aprovechado más el tiempo", ha lamentado.

"Y qué tontería, porque si algo tenemos claro en esta vida es que vamos a morir, pero hasta que no nos toca de cerca no somos conscientes. Y no debería ser así", expresa con determinación. "Yo desde entonces disfruto el triple de los ratos con mi familia, con mis amigos... porque soy cien por cien consciente de que mañana es muy posible que ya no estén", señala con rotundidad la creadora de contenido digital sobre cómo ha cambiado su forma de ver y afrontar el día a día.

"Y así deberíamos vivir siempre, teniendo en mente que puede ser el último día. No con agobio ni mucho menos, pero sí disfrutando de cada minuto, no dejando cosas para mañana... viviendo más", concluye la joven de 26 años este emotivo texto que ha compartido para todos sus seguidores en su perfil público.

