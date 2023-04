Hablamos con Arancha Morales, pareja de Marron, que nos cuenta cómo están siendo sus primeros meses como madre

Risueña, radiante y encantada con la llegada de su primer hijo Gael, fruto de su relación con Jorge Marron, Arancha Morales se está adaptando a su nueva vida como madre, un momento "maravilloso" del que está disfrutando y aprendiendo cada día. En plena baja de maternidad y casi dos meses después de la buena nueva, la presentadora del matinal de Informativos Telecinco ha hablado con ¡HOLA! sobre cómo fue su embarazo, qué tal se porta el pequeño y lo que ha cambiado su rutina tras dar a luz. "Tuve la suerte de tener un buen embarazo, sin apenas molestias. Eso me permitió hacer vida normal hasta el final. Sí que eché de menos el deporte. Yo practico boxeo y durante todo el proceso no estaba recomendado", nos ha contado la periodista.

Arancha, que nos ha confesado que intentó no anticiparse y centrarse en el proceso que estaba viviendo, ha revelado que como madre primeriza no había nada que le asustara durante el embarazo porque contaba con la ayuda de su ginecóloga, algo que cambió radicalmente tras dar a luz: "Después, cuando nació Gael, es cuando me asaltaron todos los miedos del mundo. De hecho, el primer día que llegamos a casa, en el primer biberón, yo le oía como si estuviera congestionado y ya quería llevarle a urgencias", dice entre risas, ahora mucho más tranquila y consciente de que el instinto maternal es así. Muy feliz porque "Gael es un pequeñajo maravilloso, muy vivo y curioso, que come y duerme muy bien", la periodista cree que han estado "muy bien asesorados" y además ha revelado que han tenido "ayuda en casa los primeros días" por lo que "todo ha ido bastante rodado".

"Sin poder pedirle más" al peque por lo bien que se porta, Arancha nos ha dicho que está "deseando volver a hacer deporte" ya que hasta ahora no ha podido porque la llegada de Gael todavía estaba muy reciente. "Prácticamente acabo de terminar la cuarentena y antes de retomarlo, voy a hacerme una revisión para comprobar que puedo hacerlo sin riesgo de lesiones. Pero yo me encuentro muy bien así que espero que pronto". "Ahora mi día a día se centra lógicamente en él. Las horas se pasan volando. Es algo que te dicen, pero que es difícil de entender hasta que lo vives. ¡Pendiente de él se te va el día! También porque a nosotros nos gusta. Le cantamos, bailamos y bromeamos mucho con él", dice la periodista, a la que le brillan los ojos hablando del bebé.

Con dos perritos en casa, Morales y Marron se sorprendieron de su comportamiento con la llegada del niño, ya que ambos creían que sus mascotas "harían justo al revés". "Cooper, que es un galgo joven, al que le encantan los niños, no le hace ni caso. Seguramente porque aún no interactúa con él. Y Chunga, que es mayor y tiene un carácter más complicado (se llama así por algo), está ilusionadisima. Se cree que es su cachorro. Hace guardias junto a su cuna y hasta nos regaña si llora", cuenta Arancha, que además nos ha confesado que en casa se organizan entre los dos y se cubren cuando el otro está más cansado o tiene algo que hacer. "Ahora que Jorge se ha reincorporado al trabajo empiezo a recurrir también al apoyo de los abuelos. Ellos disfrutan y a mí me ayudan mucho. Además, yo me crié con los míos y me parece que su cariño es uno de los mayores regalos que puede tener un niño", dice.

Tras la vuelta de Jorge a El Hormiguero, donde el pasado lunes el colaborador contó una divertida anécdota del nacimiento de su hijo, la presentadora confiesa que también tiene ganas de regresar a Informativos. "Por una parte, sí. Quiero volver a la actividad de la redacción, la vorágine de la información, el debate con los compañeros, la adrenalina del plató... Además, estamos en un año muy interesante informativamente hablando, con elecciones municipales, autonómicas y generales a la vuelta de la esquina y en un momento de mucho debate social", expresa Arancha, que cree que "sin duda" cuando ambos estén en sus respectivos trabajos necesitarán ayuda con Gael porque "los dos tenemos horarios de trabajo un poco complicados". Sobre si la maternidad le ha cambiado a algo, la periodista nos dice que lleva muy poquito todavía como madre pero cree que de momento sí se nota más reflexiva y más prudente: "Siento la responsabilidad de tener una personita en el mundo que depende de mí. Y de mi pareja, claro", añade.

Sin planes de ampliar más la familia porque están disfrutando mucho de Gael, Arancha cree que con su primer hijo se "plantan" pero tiene claro que hasta que no eres madre "no alcanzas a entender la dimensión de ciertas cosas". Eso sí, ya adaptada a su nueva rutina familiar, la periodista confiesa bromeando que después de la maternidad y siendo uno de los rostros más importantes de Informativos "a bote pronto" le gustaría un cambio de horario. "Ahora en serio, lo que me apetece es seguir disfrutando. Presentar los informativos de una cadena como Telecinco es un orgullo y un privilegio. Además, para mí Telecinco es mi casa. Llegué como becaria hace más de 20 años y se me han brindado muchas oportunidades. Estoy muy agradecida a mis jefes y a la cadena. Y ojalá pueda seguir aquí otros 20 años, por lo menos. Y, por supuesto, dispuesta a afrontar cualquier nuevo proyecto que pueda surgir", concluye la periodista.