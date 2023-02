¡Bienvenido, Gael! Marron y Arancha Morales se convierten en padres por primera vez

Tras nueve meses imaginando cómo sería ese mágico momento de ver por primera vez la carita de su bebé, el gran momento ha llegado: Jorge Marrón y Arancha Morales han sido padres de su primer hijo. El colaborador de El Hormiguero y la periodista de Telecinco han dado la bienvenida a un niño llamado Gael tal y como ha confirmado Pablo Motos. "Marron ha sido papá hoy a la una de la mañana", le ha dicho a Marc Márquez, invitado a su programa este lunes. En medio de los espontáneos aplausos con los que el público ha celebrado la noticia, el presentador ha trasladado un mensaje de enhorabuena "a él, Arancha y Gael, este niño nuevo que hay en el mundo y va a dar mucha guerra".

La noche del martes, Pablo Motos ya contó que era inminente la llegada al mundo del nuevo miembro de la gran familia de El Hormiguero. El presentador explicaba que el propio Marron les había llamado por teléfono para comunicarles que su pareja estaba de parto y que contaban las horas para dar la bienvenida a Gael, con el que comienzan una etapa ya como familia de tres (cinco contando a sus dos perritos, Chunga y Cooper). "Hoy a la una de la tarde Marron ha llamado y ha dicho ya, allá voy. Entonces están en el hospital, su chica está dilatando y va a ser papá", detallaba.

La última vez que vimos a Marrón en el plató de El Hormiguero fue el lunes, cuando él mismo relataba con gran sentido del humor la visita que había hecho al hospital con Arancha. El colaborador, encargado de los experimentos de ciencia, explicaba que el sábado, tras preparar una ensalada y chuletas de pavo para cenar, su pareja pensaba que había roto aguas puesto que el día anterior había ya salido de cuentas. Destacaba de la presentadora de los informativos de Telecinco su gran entereza y los nervios incontrolables que a él le entraron moviéndose por toda la casa.

Sin poder contener la risa, Marron compartió con sus compañeros que cenó en tres minutos y pidieron un taxi porque él no sabe conducir. Al entrar al centro sanitario llevaba una maleta con cosas de Arancha, otra con cosas del niño, el abrigo de su pareja y el bolso, todo colgado. En este punto indica que la gente inicialmente deja todo en el maletero, pero como ellos no acudieron en coche propio tuvieron que llevarse todo. Recuerda cómo esperaba en la sala de espera lleno de equipaje, como si fuera una terminal de aeropuerto, y a la media hora regresaron a casa porque Gael aún no estaba listo para nacer.

Cinco años de amor y planes compartidos

La relación entre Jorge Marrón y Arancha Morales comenzó en 2018 y desde entonces no han ocultado lo bien que se sienten juntos. Se complementan a la perfección, comparten aficiones como el canto (tienen un profesor particular una vez por semana), se divierten y ahora han completado su felicidad con Gael, para el que celebraban una improvisada baby shower en el plató de El Hormiguero. Durante la dulce espera, de la que han disfrutado mucho, han cambiado de vivienda y se han instalado en un céntrico barrio de Madrid en el que han preparado la habitación del niño.