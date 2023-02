Marc Márquez se sincera sobre su momento más duro: 'Sufrí por la incertidumbre'

Marc Márquez, que acaba de estrenar en Amazon Prime Vídeo el documental Marc Márquez. All In, ha recordado el momento más difícil de su carrera, cuando casi decide retirarse para siempre antes de una operación que ponía en riesgo su salud: "Sufrí por la incertidumbre. Siempre soy muy optimista y los capítulos empiezan con la ilusión de los primeros puestos, pero el brazo ya no iba del todo bien y estaba otra vez el problema de la vista... Los médicos vieron que el brazo estaba rotado 34 grados hacia dentro", ha contado el motorista en El Hormiguero, donde además ha asegurado que también tenía mucha irritación y que no paraban de ponerle infiltraciones. "¿Valía la pena seguir? Para vivir tengo, pues paramos y ya está. El sufirimiento no hace falta", dice Marc en el tráiler del documental.

Ilusionado con su vuelta a la competición tras pasar tres años "muy duros", el campeón de MotoGP ha confesado que tras "muchos dolores que no se quitaban, operaciones que no salían y en búsqueda de soluciones" por fin se encuentra mejor físicamente, está "más calmado" y tiene una "evolución constante". "Estoy rejuvenecido. Mi ADN es el mismo, pero ahora veo las cosas de otra manera por la experiencia, no solo en lo profesional, también en lo personal", ha dicho Marc sobre todo el proceso médico que ha sufrido, en el que su obsesión era recuperar la movilidad total de la mano para poder frenar bien. "Gracias a todo eso también pude desarrollar mayores capacidades con la mano izquierda. Llegué incluso a jugar menos mal al pádel", haa bromeado Márquez.

"Es muy difícil expresar las emociones frente a una cámara. Desde 2018 me estaban proponiendo este proyecto pero mentalmente no estaba preparado. No quería abrir la puerta de mi casa y exponerme a todo, pero después de tener la lesión pensé '¿por qué ahora no?, ¿por qué esperar a ser un ganador?'. El deportista no solo es un superhéroe y todo es idílico, también tiene momentos malos que tiende a cubrir y crear un caparazón. Así que quise hacerlo porque así humanizas una historia", ha dicho Marc al presentador. Con la filosofía de "si haces algo lo haces con todo", el invitado al programa de Antena 3 también ha contado que la última vez que ha padecido diplopía fueron tan solo dos semanas en comparación a los cuatro meses que sufrió la anterior.

Marc también ha confesado que ha hecho las paces con Jorge Lorenzo, con quien siempre ha tenido muchos "rifirrafes y tensiones". "Desde que en 2019 fuimos compañeros de equipo la cosa se fue suavizando. Es normal. Es una competición y soy de los que piensa que los problemas se dejan en pista pero es muy difícil", ha dicho el motorista, que además ha explicado que desde el premio de Qatar al de Valencia tenían una relación cordial pero que una vez disputado el último siempre se terminaban llevando bien.