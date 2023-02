De sus confesiones más íntimas al apoyo vital de su familia, lo que nos descubre el documental de Marc Márquez

Marc Márquez quiere que la gente lo conozca en profundidad tal y cómo es, más allá de toda la purpurina que le rodea. Que vean cómo se ha forjado la leyenda de un crack del motor, pero sin obviar el sufrimiento y sacrificios que todo eso conlleva. Que tanto sus fans como los que no lo son descubran esa fuerza única del ocho veces campeón del mundo, a la vez que comprueben su fragilidad y debilidades cuando las luces se apagan.

Todo eso y más aparece reflejado en la serie documental sobre el laureado piloto de 30 años que ya está disponible en Prime Video. Bajo el título Marc Márquez: All in (Con todo), el que ha sido hasta hace muy poco rey de MotoGP cuenta detalles inéditos sobre su más que exitosa trayectoria profesional, al mismo tiempo que desvela aspectos personales sobre su vida y su familia, a la que tanto le debe.

El piloto ilerdense nos acostumbró durante mucho tiempo a esa imagen de él subido a lo más alto del podio mientras se bañaba en champagne. Ahora, sin embargo, la secuencia es de alguien que lucha contra las adversidades para salir adelante y volver a ser el que era, después de tener que lidiar con inoportunas y continuas lesiones que le han apartado de las carreras y han lastrado notablemente su rendimiento.

Se relatan momentos claves en su biorafía reciente como fue el momento en el decidió abandonar su pueblo, Cervera, para emprender una nueva aventura en Madrid cerca de sus médicos. El primer episodio, de los cinco que componen esta producción, arranca con un Marc Márquez muy afectado y pensando en la retirada definitiva: "¿Vale la pena seguir?", se pregunta. Sus miedos e inseguridades tras pasar por el quirófano están ahí y no los esconde en absoluto.

También habla de su madre, Roser, y de su padre, Julià, quien es un asiduo en el garaje de Repsol Honda. "Es una persona activa, pero desde el primer día le pedí que no se inmiscuyera en el trabajo del equipo", afirma. También Álex, su hermano y piloto como él, es una pieza fundamental de su vida. "Somos uña y carne, nos damos energía mutua. Es mi mejor amigo y nos entendemos muy bien", expresa este último sobre el ídolo que tienen en casa.

No podía faltar en esta docuserie el que Marc abordara su rivalidad y piques con otros grandes pilotos, como son el italiano Valentino Rossi o los compatriotas Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa. Sobre la tremenda competencia con ellos, admite Marc entre risas que "me gusta el salseo", explicando en cierta manera esos choques con ellos donde saltaban chispas (nunca mejor dicho en este caso) y la tensión era más que palpable.

Para presentar su Marc Márquez: All in, el piloto se dio un baño de masas este domingo al paralizar la Gran Vía madrileña y convertir la principal arteria de la capital es un circuito improvisado. Semanas atrás, habló también de algunos aspectos relacionados con sus intereses o aspiraciones, en este caso desde el punto de vista sentimental. "Estoy soltero, pero no por casualidad, sino porque cuando hay competición es difícil aguantarme", dijo en Viajando con Chester.

"No es que sea insoportable, sino que soy bastante cabezón en mi rutina, no en otra cosa", explicaba. "Tengo una semanita en verano con mis amigos de desmadre y con eso es suficiente para todo el año", confesaba. Lejos queda ya aquel sonado romance que mantuvo en 2019 y parte del 2020 con Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera. Un apasionado idilio hasta que decidieron emprender caminos por separado y romper su noviazgo, si bien al parecer no han perdido el contacto. De hecho, el piloto y la modelo siguen siendo amigos, tal y como ellos mismos aseguran.

