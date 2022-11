María Pombo, más 'Motomami' que nunca junto a Marc Márquez o Fonsi Nieto

Loading the player...

"Más Motomami que nunca". Así se ha sentido este fin de semana María Pombo, en sus propias palabras. Y no, la influencer no ha estado en un concierto de Rosalía, sino que ha viajado a Valencia para disfrutar del Gran Premio de Cheste de MotoGP. Junto a ella estuvieron su marido, Pablo Castellano, y amigas cono Laura M. Flores. María no solo tuvo la oportunidad de presenciar las carreras y fotografiarse junto a Marc Márquez, sino que también pudo subir a una moto con Fonsi Nieto. "¡Lo hiciste muy bien! Y te aseguro que no es fácil", ha comentado el piloto. Dale al play y no te lo pierdas.

-El contratiempo de salud que ha tenido María Pombo y que ha preocupado a su legión de seguidores