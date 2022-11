El contratiempo de salud que ha tenido María Pombo y que ha preocupado a su legión de seguidores

Si hay algo que caracteriza a María Pombo es la naturalidad que transmite a sus seguidores. La influencer muestra con total normalidad los diferentes aspectos que conforman su vida, desde sus trabajos con grandes marcas, a otros menos ideales como su diagnóstico de esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa que le fue detectada en el verano de 2020. Con su testimonio, intenta dar visibilidad a la afección para así ayudar a todas aquellas personas, especialmente jóvenes, que también la padezcan.

Por ello, no ha dudado en compartir lo que le ocurría este sábado, en el que ha visto truncados sus planes a causa del malestar corporal que le ha provocado su tratamiento. "Ahora tendría que estar en el circuito de Moto GP haciendo un plan demasiado guay, pero esta noche mi medicación me ha dado reacción, a veces me pasa y a veces no, y he pasado una noche malísima", explicaba tumbada desde la cama. Afortunadamente, el descanso le ha permitido recuperarse y se ha podido unir al resto de su grupo de amigos, entre los que también se encontraba su marido Pablo Castellano, para disfrutar de esta cita con el motor.

Hay que recordar que tanto la creadora de contenido como su esposo son unos grandes amantes de la velocidad. Tanto que el empresario de la construcción ha llegado a enfundarse uno de los monos de los pilotos para vivir la experiencia en primera persona. Un hobbie que parece que su pequeño Martín, que el próximo mes de diciembre va a cumplir 2 años, ha heredado, ya que es de lo más habitual ver a este risueño niño jugando con este tipo de vehículos, intentado imitar los gestos de sus orgulloso papás a los que siempre logra sacar una sonrisa.

Los planes de María Pombo

A pesar de su enfermedad, María está dispuesta a comerse el mundo. Este pasado mes de octubre ha estado repleto de emociones para ella, no solo ha soplado las velas de su 28 cumpleaños con una fiesta inolvidable, sino que también le ha dado la bienvenida a su primera sobrina, Matilda, la primogénita de su hermana mayor Marta y el odontólogo Luis Zamalloa. Una preciosa niña que ha llegado al clan Pombo para llenar, todavía más, sus corazones de felicidad. Además, está ultimando los detalles de su nueva vivienda a la que tiene pensado mudarse próximamente.

De la misma manera, en lo profesional también atraviesa uno de sus momentos más dulces. No solo colabora con algunas de las firmas más prestigiosas del mundo, es uno de los rostros más populares y demandados en el mundo de la publicidad, sino que ella misma se ha aventurado a crear sus propias marcas, todas ellas relacionadas con el mundo de la moda, que cosechan un gran éxito entre sus admiradores.

