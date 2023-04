Marron vuelve a la tele tras ser padre y revela una divertida anécdota del nacimiento de su hijo

Jorge Marron regresó anoche a El Hormiguero tras su baja de paternidad y confesó cómo está siendo el día a día con el pequeño Gael, fruto de su relación con la periodista Arancha Morales. Aseguró que echaba de menos "todo el rato" al recién nacido, pero también compartió esas experiencias menos gratas de tener un bebé. "Esto no os lo va a decir nadie, pero, si el parto es natural, hay un alto grado de posibilidades de que el bebé salga con la cabeza como un pepino", dijo entre risas. "¿En serio?", le preguntó Pablo Motos. "En serio, no te haces una idea... Cuando nació Gael y se lo pusieron encima a mi chica, venía morado con una cabeza increíble que yo dije: '¡Dios mío, hemos tenido una berenjena!'", bromeó. En ese momento, el colaborador miró a la matrona y pensó: "Dime que eso va a volver a su ser o me voy ahora mismo a comprarle un caperuzo de David, el Gnomo".

VER GALERÍA

En estos meses como papá primerizo, Marron también ha aprendido que "cuando los bebés dicen que no en realidad quieren decir que sí". A esta divertida conclusión llegó tras darle la primera toma de biberón en casa. "Le acerco el biberón y dice que no con la cabeza. Se lo quito y empieza a llorar. Encima tiene frenillo y se le queda la lengua como un calzador enano. Se lo pongo y otra vez que no.... Y yo le decía: '¿Qué quieres de mí? ¡No sé que hacer!", contó. Al día siguiente, fueron al médico con el niño y se lo comentaron. "El pediatra me explicó que movía la cabeza para colocarse la tetina y poder succionar bien". Marron, al entender entonces lo que pasaba, añadió sin parar de reír. "El niño debía pensar: 'Vaya, ya me ha tocado el padre bromista'".

VER GALERÍA

Jorge Marron y Arancha Morales, ambos de 43 años, dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado 22 de febrero en Madrid. Días después, presentaron al pequeño con una preciosa foto en la que aparecía durmiendo. El bebé, que es muy morenito y tiene mucho pelo, ha llenado de felicidad a la pareja. Solo hay que recordar el mensaje que publicó el colaborador el 19 de marzo para comprobarlo. "Feliz Día del Padre. Es mi primero y estoy deseando celebrar 100 más. Tengo el mejor regalo del mundo: cada vez que les miro a los dos, me da un stendhalazo. Solo podría mejorarse teniendo a mi padre aquí. Papá, donde quiera que estés, te amo forever", escribió al lado de esta foto de familia.

VER GALERÍA

El colaborador de El Hormiguero y la presentadora de Informativos Telecinco comenzaron a salir en 2018 y desde entonces les hemos visto dando románticos paseos por Madrid y asistiendo a numerosas bodas de amigos. En octubre de 2018 fueron testigos del 'sí, quiero' del actor Unax Ugalde y la periodista Neus Cerdà, que contó con Asier Etxeandia como maestro de ceremonias. Unos meses más tarde, en junio de 2019, acudieron a la boda sevillana de Sergio Ramos y Pilar Rubio junto a todo el equipo de El Hormiguero. Ahora están disfrutando de la mayor aventura de sus vidas: ver crecer a su querido Gael.