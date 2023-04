La contundente respuesta de Sebastián Yatra tras haber sido acusado de infidelidad El artista colombiano no suele pronunciarse sobre su vida privada, pero esta vez ha sido diferente

Sebastián Yatra es consciente de lo que conlleva ser una estrella a nivel internacional. Sabe que tiene la oportunidad de llevar su música a todos los rincones del mundo y que cuenta con millones de seguidores que le muestran su cariño y su apoyo incondicional día tras día, sin embargo, también sabe que hay un lado menos amable que implica que se hable de su vida privada. El artista colombiano no suele pronunciarse al respecto y prefiere optar por la discreción, sin embargo, esta vez ha sido diferente.

- La fobia que Aitana está consiguiendo superar... ¿gracias a Sebastián Yatra?

Todo comenzó hace unos días, cuando su ex, Tini Stoessel, hizo unas declaraciones en su concierto en Santiago del Estero (Argentina) que provocaron un gran revuelo. La intérprete de Cupido o Miénteme dijo: "Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así... solamente que no podías salir de ahí por muchas razones". Rápidamente, todos se dieron cuenta de que se estaba refiriendo a Yatra y, con su confesión, Tini ha provocado no solo que se haya vuelto a hablar de su romance sino de los motivos por los que rompieron.

Diferentes programas argentinos han estado tratando este tema durante toda la semana. Algunos han ido un paso más allá, como es el caso de la colaboradora televisiva Yanina Latorre que ha asegurado que: "Sebastián Yatra le fue infiel a Tini Stoessel". Sus palabras no han pasado desapercibidas y han provocado incluso la reacción del propio artista colombiano. Yatra ha estallado en redes y se ha mostrado muy tajante. "¿Pueden parar ya de decir mentiras?", ha escrito en Twitter. Latorre ha decidido responderle y le ha desafiado, dando a entender que tiene más información al respecto: "¿Querés que te cuente?".

- Rodrigo de Paul abre el álbum de fotos para felicitar a su chica, Tini Stoessel

No es la primera vez que los rumores de infidelidad planean sobre el cantante de Tacones rojos. Hace unos meses surgió el rumor de que podría haber tenido algo con Zaira Nara. Las alarmas saltaron el pasado mes de febrero, cuando Yatra estuvo disfrutando del Carnaval de Río de Jainero junto a la modelo argentina y su hermana, la popular influencer, diseñadora, empresaria y agente de fútbol Wanda Nara. "¡¡¡Los 3 más animados en Brasil!!!", publicó Sebastián junto a un vídeo en el que se les veía pasándoselo en grande.

El cantante volvió a utilizar sus redes sociales para pronunciarse y decir: "Wow! Yo que apenas me entero. Qué fácil inventarse las noticias hoy en día". Yatra publicó este mensaje después de leer que un medio argentino aseguraba que Zaira era "la tercera en discordia entre Sebastián Yatra y Aitana". "Hubo una crisis", llegaron a decir.

- La letra de la canción 'Los Ángeles' de Aitana, ¿tiene mensaje oculto?

Mientras todos hablan de ellos, Aitana y Sebastián siguen disfrutando de su amor. La pareja está viviendo un momento muy especial y hace solo unos días estuvieron de vacaciones en República Dominicana, donde han aprovechado para descansar y pasar tiempo juntos. La cantante de Mon amour y el intérprete de Chica ideal también 'confirmando' a su manera lo que ya era un secreto a voces, ya que han publicado las mismas fotos, posando en los mismos sitios pero cada uno por separado.

- Aitana posa así de espectacular en bikini, fotografiada por Sebastián Yatra

"República Dominicana, qué ganas tenia de conocerte, qué bonita sorpresa ha sido encontrarnos por fin", escribió la artista catalana en su cuenta oficial, donde posó así de espectacular con un diminuto bikini de color rosa con glitter, sin maquillaje y con la melena suelta al natural.