Un romántico beso y el recuerdo a su ídolo: las imágenes del triunfo de Jon Rahm en el Masters de Augusta

No solo ha escrito una nueva página en su historia personal sino en la del deporte español. El golfista Jon Rahm se ha puesto por primera vez a sus 28 años la chaqueta verde que le acredita como ganador del prestigioso Masters de Augusta. Es el segundo gran torneo que conquista (tras el US Open de 2021) en una trayectoria que no deja de sumar títulos y que ha escrito su nombre entre los grandes de este deporte. La casualidad quiso además que ganara el torneo el 9 de abril, el mismo día en el que nació el recordado Severiano Ballesteros, que vistió también en dos ocasiones esta misma chaqueta (en 1980 y 1983). Rahm se une así al olimpo del golf español que conquistó esta plaza con el mencionado Ballesteros, pero también con Olazabal (en 1994 y 1999) y Sergio García (en 2017).

La familia de Jon Rahm, un talismán en la victoria con la que el golfista vasco iguala a su ídolo

Sin duda la imagen que resume a la perfección el increíble momento que atraviesa el golfista vasco afincado en Estados Unidos es la del romántico beso que se dio con su mujer Kelley Cahill. La esposa del deportista nunca falta en los diversos retos a los que se enfrenta su marido, por lo que se ha convertido en un imprescindible talismán en los diversos greens que recorre. En esta ocasión se pudo ver además a los dos bebés de la pareja Kepa y Eneko, que en otras victorias también se han unido a sus padres.

“Es un momento único. Es ganar el Masters, el día del cumpleaños de Seve, es todo. Es la razón por la que juego al golf. Y sé que él desde arriba me empujó” reconoció muy emocionado Rahm recordando a Ballesteros, que falleció en mayo de 2011. Es la figura del golfista la que le inspira, como aseguró tras fundirse en un emotivo abrazo con José María Olazabal, ganador también en dos ocasiones en este torneo. “Olazabal me habló de Seve y si hubiera durado un poco más habríamos llorado los dos. El deseo es que sea el primero de unos cuantos más" apuntó.

Rahm cogió un palo de golf por primera vez cuando tenía siete años, un deporte que no le ha dado más que satisfacciones. Aunque lleva más de diez años viviendo en Arizona, donde conoció a su esposa, sigue muy vinculado a Barrika, pueblo de Bilbao en el que nació y creció. Fue en su tierra donde se casó en 2019 con Kelley, madre de sus dos hijos, Kepa, de tres años, y Eneko, de seis meses. Entre los hitos de su carrera están, por supuesto, el recién conseguido Masters de Augusta además de 4 torneos del PGA Tour, 6 del European Tour y una Copa Ryder, además de una victoria en el Zurich Classic de Nueva Orleans, en 2019, junto a Ryan Palmer, que le convirtió en el cuarto jugador europeo desde 1980 que gana tres o más veces en el PGA Tour antes de cumplir los 25 años; o sus dos triunfos seguidos en el Open de España.