Conoce a la bonita familia de Jon Rahm, el hombre que ha firmado el mayor contrato de la historia del deporte

Jon Rahm ha firmado el mayor contrato de la historia del deporte. El deportista, nacido en Barrika (Vizcaya) el 10 de noviembre de 1994, se ha consagrado rápidamente como uno de los mejores golfistas del mundo. Tras competir durante mucho tiempo en Arabia Saudí, finalmente ha logrado un hito clave en su carrera: un acuerdo con el circuito LIV Golf por más de 500 millones de euros para los próximos seis años.

Un romántico beso y el recuerdo a su ídolo: las imágenes del triunfo de Jon Rahm en el Masters de Augusta

Jon Rahm confirmaba la noticia este viernes: “Después de todos los rumores, puedo decir que me he unido a LIV Golf. No es una decisión fácil; he tenido una gran carrera. Hay muchas cosas que LIV Golf puede ofrecer, empezando por jugar en equipo. Como profesional, no tienes esa oportunidad, y es muy divertido jugar por algo más que por ti. LIV Golf ha revitalizado el mundo del golf”, confesó en la cadena estadounidense FOX News. Rahm dejó claro que una de las razones para aceptar esta oportunidad fue su familia: “El dinero es increíble, pero es verdad lo que dije: no juego al golf por dinero, juego por amor a este deporte. Como esposo y padre, tengo la obligación de brindar las mejores oportunidades a mi familia”, explicó. Con esta firma, Rahm se ha convertido en uno de los deportistas mejor pagados de la historia.

La historia de amor de Jon Rahm y su mujer que recuerda al guión de una película romántica americana

Una historia de superación

Pocas personas conocen la verdadera historia de superación detrás de Jon Rahm, estrella mundial del golf. Cuando tenía solo veinte minutos de vida, le operaron de urgencia en su pie derecho debido a una malformación: “Mi pie estaba girado noventa grados hacia dentro y estaba básicamente boca abajo. Prácticamente, tenía rotos todos los huesos del tobillo”, confesó en una entrevista para la BBC. Este problema marcó el resto de su vida, ya que tuvo que asistir en múltiples ocasiones a rehabilitación debido a la malformación de sus extremidades: “Desde la rodilla hacia abajo, mis piernas no crecieron al mismo ritmo”, reconoció el golfista. Sin embargo, nada detuvo su pasión por los deportes; practicó piragüismo, artes marciales o fútbol, siendo un portero valiente, pero sensible a cada golf. A pesar de que el golf ha sido el deporte que más alegrías le ha dado, Rahm estuvo obligado a adaptar su swing debido a la limitación de su tobillo: “Tengo una movilidad de tobillo muy limitada y no puedo hacer un swing completo porque mi tobillo no tiene la movilidad o la estabilidad necesarias para hacerlo”, relató el deportista.

Los Reyes premian a Alexia Putellas y Jon Rahm por ser los mejores deportistas españoles del año

Su familia: su bien más preciado

Uno de los talismanes presentes en cada una de sus victorias es su familia. A los 18 años, Jon Rahm se trasladó hasta Arizona, EEUU, donde vive actualmente con su esposa y sus hijos. El deportista conoció a la mujer de su vida, Kelley Cahill, mientras cursaban juntos la universidad y se casaron en 2019 en la basílica de Begoña de Bilbao. Poco después, decidieron ampliar la familia y tuvieron dos hijos: Kepa, el mayor, y Eneko, el pequeño que llegó a sus vidas en agosto de 2022. Para Jon, ser padre ha influido de forma muy positiva en su carrera profesional. Sus pequeños le han aportado calma y han cambiado sus prioridades vitales.

Loading the player...

La historia de amor de película de Jon Rahm y Kelley Cahill