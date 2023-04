La respuesta de Georgina Rodríguez a las acusaciones de un supuesto excompañero de trabajo La pareja de Cristiano Ronaldo no suele pronunciarse públicamente sobre los rumores que circulan sobre ella, pero en esta ocasión ha dicho basta

Georgina Rodríguez no suele pronunciarse públicamente sobre los rumores que circulan en redes sociales, sin embargo, ha vuelto a sorprendernos. Si hace unos días lanzó un comunicado para matizar sus palabras sobre la situación de sus hijos en el colegio de Riad al que asisten, hoy ha recurrido al humor para desmentir las declaraciones del modelo Pablo Bone. Este joven ha asegurado que trabajaron juntos en la tienda de Gucci, de Madrid, y que no guarda un buen recuerdo de ella. "Georgina siempre fue así, siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad. Siempre quiso avanzar y crecer y cuando conoció a Cristiano fue su oportunidad de pegar el pelotazo", ha dicho en un vídeo que ya es viral.

La protagonista de Soy Georgina no da crédito a sus palabras, sobre todo, porque no conoce de nada a este supuesto trabajador de Gucci. "Este chico asusta al miedo", ha publicado la 'influencer' entre risas. Tampoco le conoce José Sevilla, quien sí fue compañero de Georgina en el establecimiento. "¿Pero usted quien es? Usted no ha trabajado en Gucci nunca", ha escrito, apoyando así a su amiga, con quien ha vivido grandes momentos y por la que siente un gran cariño. "Tiene sentido del humor, de esos que te permiten reirte de ti mismo, de esos que te ponen los pies en la tierra", ha manifestado.

El 'tiktoker' también se ha pronunciado sobre cómo se conocieron Georgina y Cristiano, negando la versión oficial de la 'influencer'. Según sus palabras, "cuando Cristiano Ronaldo entró en la tienda con sus amigos y su hijo, Georgina no estaba terminando su turno sino que estaba atendiendo a una clienta y quiso llamar la atención del futbolsita hasta que hubo una mirada cómplice entre ellos dos. No hablaron, pero posteriormente se vieron en una fiesta donde se conocieron un poquito más", ha señalado.

Georgina, por su parte, ha contado en numerosas ocasiones el inicio de su relación. La última vez que lo hizo fue el 22 de marzo, en El Hormiguero. La 'influencer' reconoció que el día que le vio entrar por la puerta de la tienda de Gucci en la que ella trabajaba de dependienta, sintió que fue "amor a primera vista". "Cuando le vi, era tan guapo que hasta me daba vergüenza mirarle". Se vieron cuando ella salía del trabajo y él entraba a comprar, y Georgina sintió "mariposas". En ese momento no intercambiaron palabras, fue después, en un evento de moda, donde el futbolista "le tiró la caña" a ella.