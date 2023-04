Asier Etxeandia, roto de dolor por la muerte de su tía Clara, a la que consideraba su 'segunda madre'

El actor Asier Etxeandia (47 años) ha compartido en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su tía Clara, la hermana de su padre y a la que consideraba su “segunda madre”. A través del siguiente texto, el “chico Almodóvar” ha querido rendir homenaje a la que consideraba un pilar fundamental en su vida: “se me ha ido mi Tía Clara, mi persona favorita, mi segunda madre, mi confidente, mi amiga, mi hogar, mi salvación desde la infancia, mi núcleo familiar". Y añadía que "el dolor es insoportable pero el amor que siento es insuperable, gracias por estar a mi lado y darme tanto amor desde que nací, gracias por quererme y por creer en mí, ahora no dejo de llorar, te voy a llevar conmigo siempre, amor mío, mi Tía, mi otra madre, no hay nadie como tú”.

VER GALERÍA

El protagonista de “Dolor y gloria” también ha publicado varias fotografías que reflejan la complicidad que tenía con su tía desde que era un niño. Una relación, la de tía y sobrino, que se hizo aún más especial después de que Asier perdiera, hace 17 años, a su madre, Rosa, fallecida víctima de un cáncer.

Muchos han sido los amigos que han enviado sus condolencias al actor y cantante. Paula Echevarría, María Valverde, Jon Kortajarena, Bibiana Fernández o Miguel Ángel Silvestre son algunos de los que le han mostrado su cariño tras tener que despedirse de uno de los "pilares de su vida".

VER GALERÍA

No es la primera vez que el dos veces nominado a los premios Goya se ha abierto para mostrar sus sentimientos. En el programa ‘Planeta Calleja’ confesó que “de pequeño era muy deficiente en el cole, de fracaso escolar, he repetido cuatro veces, no he entendido nunca el sistema educativo… No me interesaba nada. Yo sabía que quería ser artista desde que empecé a sentir”.

Sobreponiéndose a los problemas

Superando miedos y mostrando la mejor versión de sí mismo, Asier demostró ya en aquel momento que sabe sobreponerse a los problemas, que ha aprendido a levantarse tras una caída y que cada día hay que lograr superarse a uno mismo. Deseamos que así sea ante este nuevo revés en su vida.