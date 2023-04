José Mercé recuerda con dolor a su hijo fallecido con 14 años y le dedica una canción: 'Siempre está con nosotros'

El 30 de marzo de 1994, José Mercé sufría uno de los golpes más grandes de su vida: la muerte de su hijo Curro a causa de un mal congénito en el corazón. Ahora, 29 años después de esa trágica noticia, el artista ha recordado al que estuvo durante 14 años a su lado, y al que ha compuesto una canción en su memoria: "A los que queremos, nunca se van. Yo siempre digo que 'jamás desaparece lo que nunca parte'. Es una frase que yo siempre llevo conmigo y que he podido plasmar en un disco dedicándole ese tema a mi hijo Curro", explicaba el cantaor en Déjate querer.

José Mercé ha sido el último artista en pisar el programa presentado por Paz Padilla, antes de que sea cancelado por la cadena. El artista de Jerez de la Frontera ha revelado que su hijo continúa con ellos: "Siempre está con nosotros en casa. Tengo a mis hijas, a mis nietas, a mi familia, y Curro siempre está con nosotros", decía con la emoción contenida. El cantante reconocía que la pérdida de un descendiente es muy difícil de llevar, pero cree que "hay que aceptarlo y vivir con eso. Siempre vives con eso", señalaba. Además, José Mercé ha subrayado lo mucho que te cambia la vida, aunque hay que continuar mirando hacia adelante: "No es lo mismo, pero tienes que seguir viviendo con la esperanza. Yo soy de los que creo que hay vida después de habernos ido al otro lado", destacaba el jerezano.

La emoción de Paz Padilla ante la reflexión de Mercé

Las palabras de José Mercé las ha corroborado la propia Paz Padilla, quien se emocionaba al confesarle algo muy personal, recordando a sus seres queridos ya fallecidos. "¿Sabes cuál es mi sueño?", le decía al artista, conteniendo las lágrimas y haciendo una pausa para responder. "Yo lo sé, Paz. Y va a pasar", contestaba por ella José Mercé. "Cuando los echo tanto de menos pienso: '¿Vendréis a buscarme?'", añadía la gaditana. Cabe recordar que el año 2020 fue uno de los más duros para la presentadora, puesto que primero dijo adiós a su madre -el gran pilar de su vida-, y meses más tarde murió su marido con 53 años, Antonio Vidal.

"Van a venir a buscarnos. Para mí es una realidad. No es un sueño. Lo pienso todos los días de mi vida y sé que mi hijo está muy bien. El sueño más importante que he tenido y he visto, no sé si está dormido o despierto, pero veo a mi hijo en un paraíso. En eso que dicen que es el paraíso con un señor vestido de blanco con la barba muy grande y de la mano con él. Yo creo en eso firmemente", confesaba José Mercé. El intérprete de Tengo cosas que contarte había acudido al programa para dar una sorpresa a un joven que acababa de perder a su padre, y darle un emotivo mensaje: "Te tienes que sentir muy orgulloso por todo lo que hiciste por tu padre y él está muy orgulloso de ti. Ahora tienes que salir adelante. Tu padre siempre va a estar contigo y tú con tu padre. Nunca se ha ido y estará contigo para siempre", le decía, mientras el joven evitaba las lágrimas.