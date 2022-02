Las lágrimas de José Mercé al hablar de la muerte de su hijo Curro

La gala final de La Voz Senior estuvo marcada por la emoción de principio a fin, pero el momento que más conmovió al público fue cuando José Mercé recordó a su hijo Curro, que falleció hace más de 20 años. "Todo el mundo sabe que se me fue mi hijo, Curro de mi vida", lamentaba el artista jerezano antes de presentar el tema que le había dedicado, Jamás desaparece lo que nunca parte. "Voy a estrenar mi single aquí porque aquí está mi Antonio Orozco, que es mi productor y el que ha sido capaz de hacerme iniciar una nueva vida, porque yo creo que esto no es un disco, es una obra autobiográfica", decía al borde de las lágrimas mientras Niña Pastori le besaba con cariño la mano. "Y el título no puede ser más de verdad, Jamás desaparece lo que nunca parte, esa es la realidad", añadía al subirse al escenario donde le esperaba Eva González con los sentimientos a flor de piel.

El nuevo disco de José Mercé, El Oripandó, saldrá a la venta próximamente. El cantaor se ha inspirado en los momentos más difíciles de su vida para las composiciones, incluida la muerte de su primer hijo, Curro. En Jamás desaparece lo que nunca parte, un tema en el que han participado 70 músicos, el artista habla, "con una letra profunda y llena de sentido", de la pérdida de su hijo cuando este tenía solo 14 años a consecuencia de un mal congénito de corazón. "Hemos de vivir momentos en la vida que se deben pasar para saber que la vida sigue, que hay que ser positivo. Siempre hay que pensar que quien se ha ido no se ha ido, está con nosotros. En este caso el olvido no existe, ni puede existir. Mi hijo Curro está presente en todo este trabajo y todo lo bueno que me pasa es por él", dijo el artista en declaraciones recogidas por Universal Music.

Tras la muerte de su hijo, hace ya más de dos décadas, José Mercé se mantuvo un tiempo alejado de los escenarios, pero enseguida regresó y ahora está a punto de lanzar su vigésimo disco. El artista está casado con Mercedes y tiene otras dos hijas, Desirée y O’Hara. Además, lo que más feliz le hace en estos momentos es disfrutar de sus tres nietos, dos de ellos mellizos mellizos Curro y Adonaya. "Son la felicidad más grande del mundo", aseguró en La Voz Senior. "Cuando eres padre no lo vives de la misma forma que cuando eres abuelo, quizás porque eres más joven. Ser abuelo es algo que no se puede explicar”, confesó muy emocionado.

José Mercé conoció a Mercedes en el año 1969, cuando él tenía 13 años, y según contó en el programa de Dani Rovira, de Televisión Española, sintió un flechazo muy grande "y a partir de ahí ya empezamos, hasta el día de hoy". Se casaron en 1974, con 19 años, y el de Jerez siempre dice, entre risas, que nació "casado" porque no tiene "recuerdos anteriores".

En una entrevista concedida a El Periódico confesó que un golpe así nunca se supera, por eso en su casa no se celebra ni la Navidad ni las bodas. "Yo estuve en la boda del Rey, porque no tuve más remedio que asistir, pero no voy a las bodas de mi familia siquiera", declaró. "Se sobrelleva como un autómata. Tú vas viviendo. Tenía dos hijas más y las tuve que mantener, y no sabía más que cantar. Y ya está. Y tienes que seguir viviendo la vida. Pero tu filosofía ya es otra. Ya no te enfadas por cualquier cosa", reflexionó, asegurando que no hacía planes a largo plazo y que intentaba vivir el día a día lo mejor posible.

