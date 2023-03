El cariño de Jessica Bueno a uno de sus grandes apoyos tras las polémicas palabras de su exmarido

Jessica Bueno ha vuelto a utilizar sus perfiles para lanzar un agradecimiento público a una de las personas más importantes de su vida. La modelo ha dejado a un lado la polémica generada tras unas duras palabras de su exmarido Jota Peleteiro para centrarse en sus hijos y su trabajo. Es precisamente en el ámbito laboral en el que cuenta con una persona muy importante para ella, un pilar en su vida a quien ha rendido homenaje con un cariñoso mensaje. “Cuídalas. Hay personas que se alegran de todo lo bueno que te pasa. Personas que cuando la vida te pesa hacen lo posible para que te sientas bien. Personas que por muy grande que sea la distancia física, hacen que las sientas cerca. Cuídalas. Siempre. Mi Lore” escribe añadiendo varios corazones.

Junto a estas líneas añade una imagen con su socia y amiga Lorena Bermúdez, que no ha dudado en responderle. “¡Te adoro amore! Siempre a tu lado, porque no mereces menos y no puedo ser más afortunada y feliz de tener a mi vera una amiga como tú”. Lorena es una de las mejores amigas de Jessica y socia en la empresa de eventos que gestiona. Mientras estaba embarazada de su tercer hijo, en 2021, la que fuera concursante de Supervivientes obtuvo el título de Protocolo y Organización de eventos en la Universidad Camilo José Cela (Madrid), lo que se añadía a sus estudios anteriores en Comercio y Marketing.

Hace poco más de una semana Jessica recibía un inesperado y duro mensaje por parte de su exmarido, Jota Peleteiro, cinco meses después de su separación que causó un intenso revuelo. El motivo era la imagen de la maniquí comiendo en un restaurante con Pablo Marqués, expareja de Lara Dibildos. Mientras el también modelo se defendía en sus redes sociales, ella evitaba alimentar la polémica aunque sí reconocía que todo esto le desagradaba. Días después, agradecía a su amigo el regalo que le hizo de un cuadro pintado por él mismo.

Aunque no se ha referido directamente a las palabras de su expareja, Jessica ha compartido algunas reflexiones estos días que harían referencia a su situación personal. “Al final, la vida va de estar cerca de la gente con quien notas que la vida hace clik y que todo tiene sentido. Va de saber estar solos, de aprender a hablarte bien, cuidarte bien. Va de querer cuidando a los tuyos, de entender que estamos aquí sólo un rato y ese rato hay que aprovecharlo. Al final, la vida va de no dejar que el tiempo pase sin sentir que esto merece la pena" recogió la modelo a partir de un texto que es obra del creador digital de contenidos Curro Suárez.