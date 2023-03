Florence Pugh y Charlie Gooch, confirman su relación, y pasean su amor por Roma

¡Ya no esconden su amor! Florence Pugh (27) y Charlie Gooch (26) van dando pequeños pequeños con los que afianzan su relación ante los ojos del mundo. Así lo demuestran estas imágenes en las que la actriz y el fotógrafo británico disfrutan de una agradable velada nocturna por Roma con un grupo de amigos. Una noche en la que no faltaron las risas, las caricias, las miradas cómplices y hasta lucieron estilismos muy conjuntados entre sí, compuestos por unas amplías chupas de cuero y camisetas blancas.

La intérprete y el fotógrafo fueron amigos antes que novios, e, incluso, trabajaron juntos en una sesión fotográfica para la campaña de promoción de la película Black Widow. Los rumores de un posible noviazgo entre la protagonista de No te preocupes querida y Charlie empezaron a aflorar en diciembre de 2022, cuando se marcharon juntos de la fiesta de los Fashion British Awards. Por aquel entonces, la artista negaba estar abierta al amor, ya que hacía escasos meses que había puesto punto y final a su idilio con el también actor Zach Braff. "Ahora mismo, no es algo en lo que piense. Estoy muy centrada en mi carrera", aseguraba la nominada al Oscar en una entrevista con la edición estadounidense de la revista Vogue.

Sin embargo, las flechas de Cupido parecen haber roto esa primera coraza, y los deseos del corazón se han impuesto. El pasado Día de San Valentín, la estrella de Mujercitas y el cineasta fueron vistos dados de la mano mientras paseaban por las calles del sur de Londres, donde ambos tienen fijada su residencia habitual, llevando dos anillos exactamente iguales en el dedo anular. Aunque ninguno de ellos ha afirmado ni desmentido nada, sus actos hablan por sí mismos.

Un dulce momento personal y profesional

No cabe duda de que Florence es una de las actrices de moda del momento y cada uno de sus trabajos acaba siendo un gran éxito. Precisamente, el próximo 19 de mayo llegará a las salas de cine de nuestro país A Good Person (Una buena persona). En este drama la artista se pondrá en la piel de Allison una joven cuya vida se desmorona tras sufrir un accidente de coche en el que fallece la hermana de su pareja. Sumida en una terrible depresión por la triste pérdida de su cuñada, encuentra el consuelo que tanto necesita en su suegro (Morgan Freeman), que, a pesar del dolor que siente por la muerte de su hija, enseña al personaje de Pugh a volver a disfrutar de la vida. La intérprete protagoniza y produce esta cinta en la que además ha compuesto dos canciones de la banda sonora, The Best Part y I Hate Myself.

