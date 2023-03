¡Qué momentazo! Florence Pugh se lleva de estreno a su abuela y sus padres

A sus recién cumplidos 27 años, Florence Pugh se ha convertido en una de las actrices más admiradas y en todo un icono de la moda. La intérprete natural de Oxford ha presentado su nuevo proyecto audiovisual, la película A good person, en un evento celebrado en Nueva York para el que ha elegido tres espectaculares conjuntos y en el que ha contado con una compañía de excepción: la de sus padres, Deborah Mackin y Clinton Pugh, y su entrañable abuela. Junto a ellos ha posado en el photocall, por el que también han pasado populares rostros de la industria como Zoe Lister-Jones, Molly Shannon o Zach Braff, que forman parte del elenco de la cinta.

La intérprete británica, que debutó en la gran pantalla con el filme The Falling en 2014, ha celebrado su papel protagónico en la película dramática escrita, dirigida y producida por Zach Braff, en la que da vida a Allison. Lo ha hecho visiblemente entusiasmada y arropada por sus progenitores y por su abuela, que han querido fotografiarse junto a ella para tener un recuerdo de este gran momento.

Deborah y Clinton, padres de Florence, han evidenciado el orgullo que sienten por su hija al verla triunfar en el sector del séptimo arte. Aunque han dejado que primero posara ella sola y le han otorgado todo el protagonismo, no han querido perder la oportunidad de dejarse retratar a su lado. Para la ocasión, han optado por dos outfits marcados por la sencillez: mientras Deborah se ha decantado por un conjunto blanco con detalles florales en color rojo y rosa, algo más atrevido, Clinton ha elegido un traje de chaqueta en color topo que ha combinado con jersey en tono similar y zapatos marrones.

Esta no es la primera vez que ambos la acompañan a un compromiso profesional, de hecho, Clinton, que es diseñador 3D y ha formado parte de algunos proyectos audiovisuales, acostumbra a presumir de la joven en diferentes actos y alfombras rojas en las que participa, como los Oscar de 2020, ceremonia a la que también acudieron con ella. "Florence luce impresionante en la alfombra roja. Qué noche tan especial", escribió el pasado mes de septiembre junto a una divertida instantánea de su hija en el Festival Internacional de Cine de Venecia, unas palabras muy similares a las que pronunció un mes después, coincidiendo con el Festival de Cine de Londres, donde asistió al estreno de The wonder.

Además de ellos, la abuela de la protagonista de No te preocupes, querida ha acaparado todas las miradas. Complicidad, emoción y mucho cariño han sido los denominadores comunes del momento cargado de ternura que juntas han regalado a los allí presentes. Mientras la estrella del cine era incapaz de soltar la mano de su querida abuela, que ha lucido un outfit bicolor de lo más vanguardista, esta no podía dejar de sonreír y admirar lo lejos que está llegando. Un instante que permanecerá siempre en la memoria de ambas y que tampoco es el primero que comparten, pues la veterana mujer acompaña a su nieta en múltiples ocasiones y tiene un papel fundamental en su vida.

"¡Fue genial! Gracias a todos los que habéis venido, fue maravilloso charlar con vosotros. Todavía no me he lavado el cabello con laca. Voy a tener sueños crujientes. Gracias a todos", ha dicho Florence después de la proyección a su comunidad de fans en internet, que ya supera los 9 millones de personas.

Aunque en esta gala promocional ha lucido tres conjuntos, el más llamativo ha sido el vestido firmado por Valentino, una de sus firmas de cabecera, con el que la vemos en estas imágenes. Se trata de un diseño en blanco y negro con silueta columna que cuenta con una parte superior bordada y un cuello solapa del que cuelga una espectacular corbata cargada de personalidad.