Florence Pugh causa sensación con el 'vestido-esmoquin' que encantará a las invitadas rompedoras

Fue sin duda uno de los descubrimientos FASHION que el 2022 nos dejó, especialmente tras su aparición en los últimos Premios del Cine Independiente Británico, cuando se ganó a los críticos de estilo con aquel vestido lencero con capa de tul. Gracias a sus originales elecciones, que suponen todo un soplo de aire fresco sobre la alfombra roja, Florence Pugh se ha convertido en una de las chicas más solicitadas por los diseñadores. Algo que se entiende muy bien si analizamos sus recientes apuestas: la intérprete ha estrenado en Nueva York la película A good person, promocionándola en diferentes eventos para los cuales ha escogido tres conjuntos diferentes de lo más sexies.

- Florence Pugh se marca un Rosalía en París con la tendencia más atrevida del momento

Probablemente el más llamativo fue este vestido firmado por Valentino, una de sus firmas de cabecera. Un diseño en blanco y negro con silueta columna, que contaba con una parte de arriba bordada y un cuello solapa, del que colgaba uno de los accesorios clave entre las nuevas invitadas. Hablamos de la corbata, un elemento que ha estado presente en la nueva colección Prêt-à-porter Otoño-Invierno 2023 de la casa italiana, protagonizando la mayor parte de sus looks, en los que la camisa blanca y la corbata negra forman el binomio clave del concepto de sastrería que sigue esta línea.

- Cómo combinar bien la corbata, el inesperado accesorio que se ha hecho viral

La actriz acompañaba esta pieza, que además contaba con un pronunciado escote en la espalda y aberturas laterales, con unas maxiplataformas negras, como hemos podido apreciar en otras imágenes. Un estilismo ideado por Rebecca Corbin-Murray, la asesora de imagen con la que trabaja y que también se encarga de vestir a otras jóvenes actrices como Simone Ashley o Lily James. También acompañaba el look con el que es ya su sello de identidad: un recogido con una marcada onda en el flequillo y las puntas a la vista.

- Florence Pugh se pasa al moreno en su última película y ¡se corta el pelo!

Pero no es el único vestido por el que se decantó para promocionar la cinta, pues la protagonista de No te preocupes, querida decidió cambiar después el original 'vestido-esmoquin' con el que acudió al estreno por este little black dress de Alessandra Rich, con escote palabra de honor y detalle de lazo. Una prenda que combinó con botas de cuña alta, abrigo largo y un bolso de piel con tachuelas también de Valentino. Con esta elección tan cañera fue fotografiada por las calles de la Gran Manzana, pero no fue la última que llevó este día. ¡Aún tuvo tiempo de cambiarse una vez más!

- Las actrices 'GenZ' que están cambiando los códigos de la alfombra roja

También se pasó por The Tonight Show, el programa presentado por Jimmy Fallon, para hablar sobre su trabajo en el cine. Y sí, puede que lo hiciese con el mismo peinado enlacado, demostrando su resistencia a una intensa jornada, pero escogió una prenda muy diferente a las anteriores. Florence apareció con un mono largo con escote barco y bajo acampanado, repleto de pedrería plateada, que completó con los mismos zapatos de Valentino que había llevado horas antes.