Florence Pugh se marca un Rosalía en París con la tendencia más atrevida del momento

Aunque la mirada de los expertos en moda se dirige estos días hacia la pasarela de Paris Fashion Week, fuera de ella también se genera gran expectación gracias a las invitadas que acuden a esta cita con las grandes firmas. El front row se convierte en lugar de encuentro de influencers y celebrities cuyos looks son también dignos de reseñar. Y así lo ha demostrado la actriz británica Florence Pugh, sin duda toda una revelación en la alfombra roja gracias a sus innovadores estilismos. Anoche acudía al desfile de Valentino sumándose a la tendencia naked de una forma tan cómoda como práctica.

La fiebre por las prendas totalmente transparentes parece haberse apoderado del armario de las prescriptoras, haciendo un guiño con este tipo de faldas y vestidos a aquellos que popularizó Kate Moss en los 90. La intérprete ha querido darle también una oportunidad a esta tendencia con una falda larga de cintura alta repleta de brillos y bordados florales. Un diseño sin filtros que ha combinado, curiosamente, con la prenda que más ha llamado la atención. Y es que la protagonista de Viuda Negra se ha propuesto demostrar que a un desfile tan glamuroso como este también se puede ir con prendas deportivas (más aún si están firmadas por la casa italiana). Así que ha completado el conjunto con una sudadera gris que ha transformado en cropped top acomodando el dobladillo. Un bolso de Valentino con detalle glitter y joyas de Tiffany and Co. y Maria Tash ponían la guinda final al look.

Una elección que nos ha recordado al mismo truco que empleó Rosalía en los premios Billboard Women in Music para equilibrar su vestido transparente. La cantante española llevó a la gala un diseño largo con adornos esféricos de pedrería confeccionado en gasa transparente. Al igual que en el caso de Florence, se decantó por un jersey de carácter más informal, el suyo mucho más corto que el de la intérprete, de cuello alto y corte oversize con manga larga.

Aunque si echamos la vista atrás, quien fue pionera en esto de hacer un mix and match con faldas y sudaderas en citas como la Semana de la Moda, es sin duda Poppy Delevingne. La modelo y empresaria quiso introducirla en un conjunto de noche y salió airosa con esta combinación: una sudadera corta de cuello alto y cremallera, junto a una falda midi de charol y unas sandalias negras de tiras. Un look con el que se presentó en London Fashion Week, y arrasó.