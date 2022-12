Florence Pugh se pasa al moreno en su última película y ¡se corta el pelo!

Charlize Theron en Monster, Nicole Kidman en Destroyer, Margot Robbie en Ámsterdam... las actrices se someten a innumerables cambios físicos si estos ayudan a reflejar mejor la identidad del personaje que interpretan y la última que ha cambiado de look por exigencias del guion, ha sido Florence Pugh. La actriz inglesa no para de trabajar y tras su éxito en El prodigio y No te preocupes, querida, con la que se ha paseado dejándonos looks impresionantes por cada alfombra roja del mundo, tiene pendientes de estreno tres filmes más para el próximo año. Y, aunque de momento no se ha podido ver mucho de estos nuevos proyectos, sí que hemos observado cómo ha cambiado de look en uno de ellos, en concreto, en Una buena persona, el largometraje que dirige su expareja Zach Braff.

En esta nueva película, que llegará a los cines de España en marzo del año que viene, Florence Pugh interpreta a una joven que teniendo un futuro prometedor, sufre un accidente que cambia su vida por completo. Un papel dramático para el que la actriz ha tenido que abandonar su característica melena rubia y pasarse a un tono moreno muy favorecedor. Y no solo eso, porque además de cambiar el color de su cabello, ¡se lo ha cortado! Así, tal y como se puede ver en el tráiler de la película, Florence Pugh aparece con unas tijeras en la mano dispuesta a transformar su look por completo. ¿El resultado? Una melena más corta y algo desaliñada que refleja a la perfección la situación personal que atraviesa su personaje.

Una transformación en las mejores manos

Este gran trabajo de maquillaje y peluquería, ha estado a cargo de Evelyne Noraz, una de las maquilladoras más importantes de la industria del cine que, no solo puede presumir de haber ganado un Bafta por su labor en American Hustle, sino que ha sido la responsable (entre otras) de la transformación de Amy Adams en Desencantada o de Jennifer Lawrence en varias de sus películas. Ahora, ha sido quien ha cambiado por completo la imagen de Florence Pugh y seguro que al verla en escena, nos encanta el resultado.