Con un 'sleep dress' y una capa de tul: así es cómo Florence Pugh ha impactado sobre la alfombra roja

La industria del cine no para, ni tan siquiera en el último mes del año. Si hace unos días veíamos cómo las grandes estrellas de la pantalla (con representación española incluida) brillaban sobre la alfombra roja del Red Sea Film Festival en Arabia Saudí, ahora, la 25ª edición de los Premios del Cine Independiente Británico también nos está dejando looks increíbles. Sin embargo, ninguno tan espectacular como el de Florence Pugh. La actriz británica cierra 2022 como uno de sus mejores años, ya que además de su éxito profesional con No te preocupes querida y The Wonders, se ha convertido en una de las más reclamadas por los diseñadores.

Florence Pugh acudió al Old Billingsgate de Londres con un sleep dress en color rosa claro y de corte midi, un diseño espectacular de la colección de otoño 2022 de Rodarte, al que le añadió una capa de tul con una impresionante cola. Aunque la actriz siempre acapara todos los flashes allá por donde va, con su aparición en los Premios del Cine Independiente Británico, ha pasado a ser una de las mejor vestidas de este año. A este sensual look ideado por Rebecca Corbin-Murray, una de sus estilistas de cabecera, la intérprete añadió unas sandalias doradas de tiras de la firma Aquazzura y joyas de Tiffany & Co.

Y, como no puede haber un estilismo perfecto sin un beauty look bien ejecutado, Florence Pugh se puso en manos del maquillador Alex Babsky, uno de los más reconocidos de la industria. Así, además de marcar bien las cejas de la actriz, optó por un look natural, donde delineó los ojos y añadió una sombra en tonos rosas. Peter Lux fue el encargado de dejar perfecta la melena de Florence Pugh, que acudió a la alfombra roja con un peinado efecto mojado muy bonito, con una favorecedora onda en el lateral del flequillo.