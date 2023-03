Heidi Klum sabe cómo lucir un 'cropped top' a partir de los 40

La temporada de premios ha comenzado en Hollywood. Este fin de semana se han celebrado los Independent Spirit Awards, unos premios cuya "alfombra azul" se considera tradicionalmente uno de los mayores desfiles de estrellas que precede a los Oscar. También han tenido lugar los Nickelodeon Kids' Choice Awards, galardones en los que juega un papel importante el voto de los niños y adolescentes que ven el canal infantil que les da nombre. Una de las invitadas más esperadas de esta cita ha sido la modelo y presentadora Heidi Klum, quien, con un dos piezas estampado ha demostrado que sí es posible llevar cropped tops más allá de los 40.

A sus 49 años, la alemana acaparó todo el protagonismo de la "alfombra naranja" luciendo abdominales con un conjunto de falda y top firmado por Moschino. Un estilismo escogido para Klum por los estilistas Rob Zangardi y Mariel Haen para esta ocasión especial. La segunda ha sido asimismo responsable de los looks de las actrices de Todos quieren a Daisy Jones. Heidi acudía como nominada por los programas America's Got Talent y MasterChef Junior.

La modelo agradeció a sus fans el apoyo prestado por medio de un vídeo en redes. Lo grababa en el transcurso de la velada desde su butaca. Lugar desde el que además tomaba varias instantáneas que mostraban de cerca su estilismo, mientras la estrella de TikTok y actual campeona de Dancing with the Stars, Charli D'Amelio y la ex estrella de la NFL y presentadora de televisión, Nate Burleson, dirigían la gala. Así, pudimos ver que la modelo llevaba bolso y calzado a juego. Accesorios que redondeaban un estilismo que cuidaba cada detalle.