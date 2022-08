Heidi Klum y Tim Gunn nos cuentan qué debe tener un diseñador para triunfar

Ella era una de las top models más reconocidas en todo el mundo, buscada por las mejores firmas (además de uno de los ángeles de Victoria's Secret más icónicos); él, un estilista experto en formación de diseñadores (dirigió la cátedra de Diseño de moda en la prestigiosa escuela Parsons The New School for Design). Un dúo perfecto y de lo más complementario para abanderar el que sería uno de los primeros programas de televisión centrados en la moda, concretamente, en el diseño. Se llamó Project Runway (Pasarela a la fama en España) y su éxito fue tal que convirtió a Heidi Klum y Tim Bunn, presentadora y mentor de los modistos respectivamente, en estrellas televisivas, y al reality show, en uno de los más versionados: Maestros de la costura, por ejemplo, se inspiró en él.

Esos inicios, los de aquel primer programa, se sitúan allá por 2004... pero casi dos décadas después, Heidi y Tim -convertidos en mejores amigos- siguen trabajando juntos para descubrir y lanzar a la industria nuevos talentos de la costura. Eso sí, desde hace dos años, lo hacen de la mano de Prime Video y con un nuevo formato, Making the cut, que permite comprar los diseños ganadores de cada episodio a través de Amazon Fashion. Con la tercera temporada recién estrenada en la plataforma de streaming, hablamos con la modelo y el estilista para descubrir cómo puede triunfar un diseñador joven, cómo ha cambiado la moda desde que se encontraran en su primer reality o qué es lo que más les gusta de la forma de vestir de las españolas.

¿Cómo se os ocurrió lanzar este nuevo formato con venta incluida?

TIM GUNN: Llévabamos años hablando de esta idea debido al éxito de nuestro primer programa juntos. Así que cuando tuvimos la oportunidad de seguir adelante, no lo dudamos: lo más grande está ahí fuera.

HEIDI KLUM: Lo que faltaba en el programa anterior era el acceso a la compra. La gente veía esa moda genial pero nadie podía comprarla. Es algo que nunca he entendido de los programas de cocina: ya sé que a la gente le encantan, pero ves comida deliciosa que nunca puedes comer. Lo que me gusta de Making The Cut es que ves el look, dices “oh dios mío, me encanta” y con Amazon lo tienes en dos días. Es el compañero perfecto, también porque Prime Video está disponible en más de 240 países. Es increíble para los diseñadores: se les conoce en todo el mundo y la gente puede comprar su ropa. Es un “win-win”. La gente ve a los diseñadores y su trabajo se hace real.

¿Cómo ha cambiado la moda en las casi dos décadas que lleváis apoyándola en televisión?

TIM GUNN: Cuando Project Runway se lanzó en 2004, la industria de la moda estaba en un punto muy diferente. Era el inicio del apoyo a los jóvenes diseñadores emprendedores; después la industria evolucionó y el programa no lo hizo. Ahora no puedes solo crear un vestido precioso y esperar que a que todo el mundo vaya a tu puerta. Se trata de crear una gran marca y que sea poderosa porque la gente quiere comprar algo que vaya a dejar un legado.

¿Cuál es vuestro consejo para los diseñadores jóvenes que quieren crear una firma exitosa?

TIM GUNN: Yo diría que ser consciente de cuál es tu punto de vista, de aquello que te diferencia de todos los demás. Y el diseño es lo que les digo a los diseñadores de Making The Cut: “cómo cortas el ruido”, qué dice sobre ti que resulta especial.

HEIDI KLUM: Hay mucha gente queriendo dedicarse a esto, así que tienes que creer en ti mismo, pero también tienes que destacar. Debes encontrar algo nuevo, eso es el diseño. No se trata de copiar una camiseta blanca o un par de pantalones, sino de dar con algo innovador. Es difícil, pero ellos lo están haciendo. Hay mucha gente que lo está logrando, ¡y me asombra! Me quedo cómo: “nunca había visto esto, ¿cómo has podido llegar a ello?”. Eso es lo que hace a un gran diseñador, crear algo complementamente diferente que nunca habíamos visto antes.

TIM GUNN: Exactamente.

¿Qué habéis aprendido de todos los diseñadores de todo el mundo que han pasado por el reality?

HEIDI KLUM: Todos ellos son gente muy especial. Es complicado juzgar su trabajo porque cada uno tiene una opinión diferente sobre qué queda bien y qué no. Y si no te pones en los zapatos del otro, puedes ofender sus sentimientos. Tratamos de que nadie salga corriendo del escenario, así que buscamos ser constructivos en nuestras críticas. Pero por eso hay varios jueces (Nicole Richie y Jeremy Scott en esta edición), y jueces invitados para tener un par de ojos frescos. Los concursantes son todos gente creativa maravillosa. Eso es por lo que estoy en la industria, porque adoro a la gente creativa, pero también tienes que manejarlos un poco con… guantes.

TIM GUNN: Cuando has sido profesor durante 29 años y has enseñado a alumnos de todo el mundo, aprendes a respetar las diferentes culturas. Y aprecias lo mágico que es cuando los diseñadores aprenden unos de otros y ves ese poderoso cruce de culturas. Es emocionante.

¿Qué es lo que más os atrae de la moda y los diseñadores españoles?

HEIDI KLUM: Tienen mucha vitalidad, ese tipo de “fuego”. Ves diferencias entre un diseñador de, digamos, Inglaterra con uno que es español o alemán. Cada uno tiene un sabor diferente en su sangre, en su educación, en su entorno… y lo percibes en la ropa.

TIM GUNN: España tiene una herencia de colores vitales y patrones magníficos; es muy emocionante.

HEIDI KLUM: Además creo que a las mujeres les gusta vestir diferente en España y en Italia. Se visten de una forma muy femenina, les gusta ser realmente una mujer, en comparación con, por ejemplo, alguien en Nueva York, que puede ir más con un traje o con ropa de negocios. Allí las mujeres no son tan coquetas con su feminidad, pero me encanta eso de las mujeres latinas y españolas.

Los primeros capítulos de la tercera temporada de Making The Cut ya están disponibles en Prime Video y las prendas ganadoras de los retos de los mismos, a la venta en Amazon Fashion. En esta edición, grabada en Los Angeles, diez diseñadores y emprendedores de todo el mundo concursarán por convertirse en el ganador de un millón de dólares para invertir en su negocio, además de optar a unas prácticas en Amazon Fashion y crear con la plataforma una marca conjunta exclusiva. Los diseñadores Nicole Richie (directora creativa de House of Harlow 1960) y Jeremy Scott (director creativo de Moschino) son los encargados de decidir al ganador de cada episodio junto a las superestrellas del pop Chloe x Halle, el estilista de A-List, Jason Bolden, y la modelo y TikToker de moda Wisdom Kaye, entre otros, que ejercerán como jueces invitados semana a semana.