La historia detrás del vestido multicolor que Heidi Klum ha hecho viral

Si alguien tenía alguna duda del poder que todavía tienen las supermodelos de los 90 en las tendencias actuales, Heidi Klum acaba de hacer que se disipen con su último look. La alemana acudió el pasado jueves al programa de entrevistas The Late Show with Stephen Colbert para promocionar el estreno de la tercera temporada de Making The Cut. Y su participación no pasó desapercibida: además de revelar una curiosa anécdota sobre la habilidad que ha desarrollado durante sus años desfilando para que no le salgan brillos en el rostro ante las cámaras, también captó la atención del público con el modelo que lució. Se trataba de un vestido largo multicolor con el que demostraba una vez más su predilección por los conjuntos vistosos.

El diseño en cuestión pertenece a la firma Missoni: una pieza ceñida, de tejido de punto y lentejuelas de colores, con cuello redondo y un llamativo estampado chevron. Con él posaba así de sonriente momentos previos a grabar la entrevista, justo antes de que estas imágenes diesen la vuelta al mundo y comenzase la fiebre entorno a este vestido. Y es que durante los últimos días ha sido tal el interés que ha despertado esta prenda de la colección primavera 2022 de la firma, que últimamente solo se habla de él. De hecho, ha logrado disparar las ventas en la web de la casa de moda italiana. Los 1.900 euros que cuesta parece no haber sido impedimento para que sus tallas vuelen: en este momento, solo quedan disponibles la 42 y la 44.

La presentadora lució una versión customizada del modelo original, con una abertura en la zona inferior de la falda, y combinó el vestido con una sandalias de tacón azul metalizadas. Una elección muy fiel a su estilo, en el que nunca falta el color, los estampados y las prendas arriesgadas con las que a menudo destaca ante las cámaras. Pero las más avispadas se han dado cuenta de algo: y es que a pesar de que sea ahora cuando se hable de este vestido, en realidad ya lo habíamos visto antes. De hecho también lo llevó una supermodelo de los 90: ¡ni más, ni menos que Cindy Crawford! Con él posó el pasado noviembre duante un evento al que acudió acompañada de su hija Kaia Gerber. Ella prefirió optar por la versión original del modelo y combinarlo con unas sandalias nude, a juego con un minibolso del mismo color.