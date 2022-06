Heidi y Leni Klum: dos looks opuestos y muy comentados en la premier de 'Jurassic World'

Hace solo dos años que Leni Klum hizo su debut como modelo, pero a la hija de la top alemana no han dejado de lloverle ofertas de trabajo desde entonces. Desde pequeña quiso seguir los pasos de su madre en la industria y parece que va por buen camino. Sus colaboraciones con grandes firmas de moda, así como sus momentos sobre la alfombra roja, terminan siempre siendo noticia. Y si hace unos días sorprendía con su debut en Cannes, donde impactó con un colorido traje de chaqueta, esta vez nos ha vuelto a dejar otro momento muy FASHION, pero en esta ocasión junto a su madre. Ambas acudían ayer a la premier de Jurassic World: Dominion, y lo hacían dejando claro que aunque tienen mucho en común, a la hora de vestir cada una posee un estilo totalmente diferente entre sí.

Heidi Klum optó por por un vestido largo entallado con un pronunciado escote en pico. Un diseño exclusivo de la firma The Blonds valorado en 4.500 dólares, cubierto completamente con pedrería y cristales preciosos. Decidió acompañarlo con una sandalias de tacón en color negro y prescindir esta vez de cualquier complemento, para darle así todo el protagonismo a esta original pieza.

Fiel a su estilo, la también empresaria volvió a demostrar que los looks discretos no van precisamente con su estilo. Es habitual ver a la exángel de Victoria's Secret posar con vestidos de alto impacto en los que detalles como las joyas, los volúmenes o los colores vibrantes no suelen faltar. Tampoco tiene miedo de innovar con las tendencias, por muy polémicas que sean: hace tiempo trajo de vuelta el pijama en sus conjuntos de street style y este año ha apostado por uno de los calzados más divisorios entre las 'fashionistas', los zuecos tipo Crocs.

Leni Klum y su atrevido minimalismo

Contraria a su madre, al menos en esta ocasión, la joven de 18 años decidió apostar por la sencillez, decantándose por un total look en color negro. Combinó una camiseta básica de tirantes con unos ajustados pantalones de tiro alto con detalle corsé, con los que logró poner la nota original a su conjunto. Unos botines de tacón y un pequeño bolso caja completaban el resto. Una vez más, Leni recurrió al color más sobrio del armario para deslumbrar con su apuesta: ya lo hizo durante su graduación, hace unas semanas, cuando decidió reciclar un vestido de su madre en el mismo tono. Una pieza que Heidi llevó hace 24 años y con la que dejó claro su interés por la moda vintage, que tanto apasiona a la 'Gen Z' hoy en día.