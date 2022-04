Irina Shayk estrena el calzado más polémico (y cómodo) de la temporada: ¿te atreves con él?

Hay tendencias de moda que logran cautivar al público en general y otras que consiguen dividirlo, creando dos bandos opuestos, un blanco y un negro: o las amas, o las odias. ¿Por ejemplo? Los minibolsos o los botines blancos. Pero a la lista toca añadir otro complemento que genera controversia: los zuecos tipo Crocs, un calzado que nos cuesta visualizar fuera de la playa o de un hospital, a pesar de que haya personas que se atreven a innovar con ellos en sus conjuntos de Street Style. Y sí, las famosas son ese tipo de personas. El último look que está dando que hablar es el de Irina Shayk durante su llegada ayer a la Semana de la moda de Nueva York. La modelo desfilaba para Michael Kors, y como es habitual antes de pasar por maquillaje y peluquería, pudimos verla con un aspecto natural y un atuendo de lo más cómodo: gafas de sol, jersey de cuello redondo, pantalones cargo, abrigo oversized y... ¿qué es esa fusión entre zuecos y botines de goma?

- Zara lo confirma: los botines de goma competirán en comodidad con las zapatillas

Aunque el calzado que ha escogido Irina se mimetiza a la perfección con el color del pantalón, no hemos podido pasar por alto la curiosa combinación que lleva en los pies. Unos zuecos de goma con plataforma que se transforman en un botín gracias al calcetín que llevan justo en el tobillo. Un estilo que nos recuerda sutilmente, tanto en forma como en color, a la bota alta de la colección de Balenciaga y Crocs. ¿Habrá llegado la hora de que este polémico calzado se convierta en protagonista de las tendencias del momento? Más allá de su estética, hay algo que no podemos negar: pueden resultar extremadamente cómodos. Y lo cierto es que Irina Shayk no es la única que apuesta por ellos: también Ariana Grande decidió conjuntar unos zuecos blancos con una sudadera a modo de minivestido en uno de sus looks más comentados en redes sociales.

- Ariana Grande responde a sus mayores críticos estilísticos, sus seguidores: 'Os prometo que tengo ropa bonita'

"Solo ella sería capaz de conseguir que este modelo quedara bien", comentaron allá por 2019 sus seguidores, después de ver el estilo con el que la cantante de Positions llevaba este controvertido calzado. Lo que no sabían entonces es que habría alguien más capaz de hacer que este tipo de zuecos se convirtiesen en una opción susceptible de llevar también fuera de casa: Heidi Klum combinó el año pasado unos Crocs amarillos de plataforma con un mono verde lima, creando un conjunto de lo más refrescante. La jueza de America's Got Talent suele apostar por prendas cómodas cuando se deja ver por las calles de Los Angeles en su día a día -ha llegado a combinar un pijama con unas botas mosqueteras y salir airosa-, y mientras caminaba con un zumo verde en la mano, lo hacía llevando estos zuecos a todo color con charms personalizados. ¿Será este el calzado estrella de la próxima temporada? Solo las celebrities lo dirán.