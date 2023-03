Dove Cameron, la última en apuntarse al flequillo más complicado que triunfa entre la 'GenZ'

Si has llevado flequillo alguna vez, probablemente hayas experimentado esa tensión que provoca el momento de retocarlo, siempre pendiente de que las tijeras no corten más de la cuenta y terminen quedando las cejas al descubierto. Pues bien, quizá haya llegado el momento de superar aquel miedo, puesto que aquello que considerábamos un error de cálculo es ahora una de las tendencias clave entre los peinados que triunfan en 2023. Y la última en apuntarse a esta moda ha sido Dove Cameron, con un cambio de look radical que ha desvelado en redes sociales.

Tras dejar atrás el tono rojizo con el que tiñó su melena hace unos meses, la cantante decidió pasarse a un intenso negro azabache que, ahora, ha actualizado con uno de los flequillos más complicados de la temporada. Tupido, totalmente recto y muy corto, este peinado ha sido bautizado por los expertos como "micro pony" y viene dispuesto a recuperar el éxito que experimentó en la década de los 50. Ha sido el estilista Jacob Rozenberg el encargado de crear este look de inspiración pin-up para la artista, el peluquero en quien también confían celebrities como Elsa Hosk o Michelle Williams.

¿Qué tiene este corte de flequillo tan arriesgado para conquistar a las actrices más jóvenes? Dove Cameron no es la única que se ha apuntado a el, también en nuestro país goza de gran éxito entre las chicas que protagonizan algunas de las series del momento. Martina Cariddi es una de ellas: desde que apareció en Élite en 2018 interpretando el papel de Mencía, no ha querido desprenderse de este tipo de flequillo. "Enfatiza la mirada y aporta frescura y juventud al rostro, realzando las mejillas y corrigiendo la anchura de la frente", explicaba Mónica Duque, directora de Salón Seensay, a ¡HOLA!.

Una ventaja que también ha sabido apreciar Florence Pugh, defensora férrea de esta versión más atrevida del baby bang. Es habitual ver a la británica llevar recogidos en los que destaca de forma especial este miniflequillo, que en su caso es incluso más corto que el de Dove Cameron y que peina de manera desfilada. Y es que como nos recordaba la experta, quizá lo más complicado de este flequillo sea cómo estilizarlo en casa. "Aun así puede llevarse recto, asimétrico, despuntado y en cualquier tipo de cabello, aunque queda espectacular en rizados".