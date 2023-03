El tierno encuentro de Victoria de Marichalar con el bebé de María García de Jaime y Tomás Páramo

Federico, el tercer hijo de María García de Jaime (26) y Tomás Páramo (26), vino al mundo el pasado viernes 24 de marzo. Un nacimiento repleto de amor, alegría y mucha celebración, tanto por sus orgullosos padres como por sus dos hermanos, Tomi y Catalina, que habían soñado con fuerza su llegada. "Ahora sí que ya empieza nuestra nueva vida, ¡ya estamos todos! Los sueños se cumplen, incluso aquello que alguna vez has imaginado se puede superar", escribía la feliz pareja ayer mismo, un mensaje que dieron desde la felicidad de estar de vuelta en su hogar en la capital, donde ya han recibido las primeras visitas, incluida la de Victoria de Marichalar.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, de 22 años, es una gran amiga del matrimonio, algo de lo que acostumbran a presumir en sus respectivos perfiles sociales siempre que tienen ocasión. Prueba de ello es que Victoria ha sido una de las primeras invitadas al domicilio familiar para conocer al recién nacido. Tan solo tres días después de que Federico convirtiera al clan en numeroso, la joven se ha desplazado a verle y le ha cogido con suma delicadeza y cariño. Sentada sobre el sofá del salón, sosteniéndole sobre sus brazos y mirándole con evidente ternura y emoción, se ha fotografiado con el pequeño, al que sus padres han puesto de punta en blanco para la ocasión: le han enfundado en un precioso body de punto azul, camisa blanca y también lleva consigo su inseparable chupete.

Victoria ha escrito el nombre abreviado del niño, "Fede", junto al emoticono de un corazón azul. Una imagen que ha compartido en su perfil social, en el que suma más de 200.000 seguidores. De esta manera, ha sido testigo del dulce momento que atraviesa la familia Páramo García de Jaime. "Somos cinco en casa y aquí se respira la vida, la paz y la felicidad. Gracias a Dios por tanto y a vosotros por todo vuestro cariño siempre", reconocía hace unas horas Tomás, que ha vivido en una auténtica nube desde el inicio de este fin de semana.

Además, el influencer apuntaba que esta era la primera vez que podían vivir la paternidad con completa "normalidad", ya que su primer hijo Tomas Jr (6) llegó al mundo cuando tan solo tenían 20 años y la pequeña Catalina (2) sufrió unas complicaciones nada más nacer que la llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), lo que mantuvo a los amigos de María Pombo en vilo durante semanas. "Es un santo, estamos que no nos lo creemos. Come, duerme y llora y si le molestas. No nos lo creemos la verdad", declaraba Tomás lleno de orgullo y tranquilidad.

