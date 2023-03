María García de Jaime y Tomás Páramo ya están en casa con su bebé: 'Es la primera vez que podemos vivirlo con plena normalidad'

"Ahora sí que ya empieza nuestra nueva vida, ¡ya estamos todos! Los sueños se cumplen, incluso aquello que alguna vez has imaginado se puede superar. Somos cinco en casa y aquí se respira la vida, la paz y la felicidad. Gracias a Dios por tanto y a vosotros por todo vuestro cariño siempre". Este es el mensaje con el que María García de Jaime y Tomás Páramo han comenzado su nueva etapa como familia numerosa. Los influencers dieron la bienvenida a su tercer hijo el pasado 24 de marzo y dos días más tarde abandonaron el hospital con su bebé en brazos.

Radiantes de felicidad, Tomás y María posaron a la salida con el pequeño Federico, que iba con un gorrito de punto de color béis y envuelto en una mantita blanca. "Estamos muy contentos, la verdad. Sobre todo, porque es la primera vez que podemos vivir esto con plena normalidad porque la primera vez, con Tomy, teníamos 20 años, con Cata no salió todo como esperas siempre y ahora este, que de repente es un santo... así que estamos que no nos lo creemos", confesó Páramo en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, la orgullosa mamá dijo: "Fue un parto natural y, la verdad, que tuve mucha suerte porque tuve muy buen parto. Así que lo disfruté mucho". María asegura que "es el más grande de los tres". "Un cachorrito enorme ha traído al mundo", bromeó su marido.

Los dos han contado a la salida del hospital que su hijo es "buenísimo". "No queremos decirlo muy alto porque no nos lo creemos, la verdad... No sabíamos cómo era convivir con un niño tan bueno. El primer día me pasé toda la noche mirándole en la cuna como diciendo '¿pero le pasará algo? ¿por qué no llora?' y me dijeron 'no, es que esto es lo normal'", explicó María García de Jaime sin poder contener la risa. "Come, duerme y llora si le molestas. A veces le tenemos que despertar hasta para comer", añadió Tomás.

Respecto a quién se parece Federico, creen que todavía es muy pronto para saberlo, aunque algunos familiares y amigos les han dicho que es igual que su hermana Cata. "Estamos en duda, porque hemos visto fotos de Tomy cuando nació y, la verdad, que también se parece un montón. La gente dice que a Cata pero a nosotros nos recuerda más a su hermano Tomás, la verdad", dijeron a Europa Press. "Yo es que siendo tan pequeños no sé sacar parecidos... No soy capaz de verlo tan claro, pero sí, creo que en las fotos nos recuerda bastante a Tomy cuando era pequeño", aseguró el empresario e influencer.

Los dos están "muy emocionados y muy felices" de empezar "nuestra nueva vida como familia numerosa". Y una de las cosas que más ilusión les hacía es el momento en el que sus hijos mayores, Tomi y Catalina, conocieran a su hermanito recién nacido. "Pensaba que iba a ser peor, pero ya le han conocido y la reacción de los dos ha sido increíble, sobre todo la de Catalina, que al ser tan pequeña pensábamos que lo iba a llevar peor... y actuó como una madre. La verdad que me impactó un montón", confesó María.

La pareja ha querido compartir varias fotos de este momento tan especial y lo cierto es que no pueden ser más entrañables. En ellas les vemos posando en su casa, felices junto a sus tres hijos, después de cumplir el sueño que tanto deseaban.

"Me da paz saber que mi voz te calma, que mis manos te relajan, que mis brazos te dan seguridad. Me da paz verte dormir, escucharte llorar y enseñarte a vivir. Me da paz la inmensidad de tu presencia, la melodía de tus silencios y el reflejo de tus pies al bailar. Me da paz saber que tu amor será incondicional y que tu vida siempre será parte de mí", es el precioso mensaje que Páramo le ha dedicado a su bebé.