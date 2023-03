Miguel Ángel Silvestre evita un robo de más de 10.000 euros en una tienda de lujo de Madrid

Miguel Ángel Silvestre está muy acostumbrado a rodar escenas de acción. Sin embargo, lo que vivió el pasado jueves, 23 de marzo, sobre las 17:00 horas no tenía nada que ver con su trabajo. El protagonista de series como Sin tetas no hay paraíso, 30 monadas o Sky Rojo se convirtió en un héroe de lujo al evitar un robo en una exclusiva tienda de la calle Serrano, de Madrid. El actor, de 40 años, se encontraba en el interior del establecimiento en cuestión cuando vio cómo un hombre intentaba huir con varios bolsos valorados en unos 10.000 euros. Sin pensárselo dos veces, Silvetre corrió hacia él junto a uno de los dependientas. Entre los dos consiguieron dar caza al ladrón. "La verdad es que no me di ni cuenta. Fue un poco de inercia. Es que oí que una chica gritaba y bueno, era porque se habían llevado unos bolsos y es que... no sé. Fue acción, reacción, la verdad", aseguró el intérprete al programa Socialité, de Telecinco.

El actor quiso quitar importancia a su hazaña y dejar todo el protagonismo al trabajador de la tienda. "Uno de los dependientes llegó a traer los bolsos. Él es el que tiene el mérito. El héroe fue el chico que lo cogió, uno de los dependientes", insitió, dejando claro que él no era ningún superhéroe. "Que va, que va, que va", repitió entre risas.

Tras este suceso, Silvestre puso rumbo al MotoGP Gran Premio de Portugal. Antes de animar a su amigo Marc Márquez, que quedó tercero en el circuito de Portimao, el actor hizo una parada en Huelva para visitar la aldea de El Rocío.

En las últimas semanas, el protagonista de Velvet se ha convertido en noticia por su posible romance con una chica que se llamaría Angie, según ha averiguado La Cuernis, una 'influencer' muy conocida por desvelar información de famosos. El supuesto nuevo amor de Silvestre estudia Protocolo y Organización de Eventos en Madrid. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero su romántico paseo sigue dando mucho que hablar, pues acabó con un apasionado beso en un portal.

