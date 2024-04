Miguel Ángel Silvestre cumple 42 años, repasamos sus grandes amores: de Blanca Suárez a su actual novia Rebeca Toribio

Loading the player...

Miguel Ángel Silvestre cumple 42 años este sábado, 6 de abril. El actor se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. A nivel profesional no para de trabajar encadenando un proyecto con otro; en diciembre del año pasado estrenaba la segunda temporada de Los enviados, una producción mexico-argentina creada por Juan José Campanella. En el terreno sentimental está feliz y con el corazón ocupado. La afortunada es Rebeca Toribio, una empresaria valenciana de 30 años que regenta un restaurante vegano en el madrileño barrio de Malasaña. Ambos mantienen una relación desde finales de 2023. A pesar de ser uno de los hombres más atractivos del mundo, no son muchas las mujeres que han logrado robarle el corazón al protagonista de Sky Rojo. ¿Quieres conocerlas? No te pierdas este vídeo.

