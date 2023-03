Soraya no invitará a sus compañeros de 'OT' a su boda: repasamos las listas de invitados de otros 'triunfitos'

Soraya Arnelas por fin se dará el 'sí, quiero' con Miguel Ángel Herrera tras posponer su boda en dos ocasiones a causa de las restricciones por la pandemia. Siempre que algún triunfito se casa, los nombres de la lista de invitados despiertan mucha curiosidad: ¿Qué miembros de la academia cruzan la pasarela y asisten a la boda? Los artistas que acudirán o no se convierten en el centro de atención. La intérprete de Te quiero a ti, ha protagonizado la última controversia, pero no ha sido la primera, otros compañeros antes de ella ya hicieron frente a esta polémica.

Soraya ha dejado claro que ningún compañero de su misma edición asistirá a su enlace. La cantante lo confirmó, de forma muy tajante, durante el programa de Fiesta de Telecinco el pasado 13 de noviembre cuando la periodista Marisa Martín Blázquez le preguntó sin rodeos “¿Edurne no va a estar entre las invitadas?”. Arnelas explicó que ni ella “ni ningún compañero de Operación Triunfo de mi edición porque no tengo contacto”. Eso sí, Chenoa sí que asistirá a pesar de que la cantane formó parte de la primera edición del formato: “Estará porque somos amigas y tenemos contacto diario”. Este jueves, durante un evento ha vuelto a confirmar que la única persona que acudirá es la autora de Cuando tú vas y ninguno más. Eso sí, ha querido zanjar el tema dejado claro que con la jurado de Got Talent no ha tenido ningún problema, simplemente que han tomado caminos diferentes en sus vidas: "No nos vemos, ella tiene su trabajo, tiene su hija, no quedamos para ir al parque, pero es una compañera a la que le tengo mucho cariño".

Las bodas de los triunfitos generan mucho revuelo y Chenoa tampoco se libró de la polémica lista de invitados. Al ‘sí, quiero’ de la mallorquina y Miguel Sánchez, asistieron Gisela, Natalia, Geno, Soraya y Alejandro, los únicos triunfitos que se dieron cita en un día tan especial para la cantante. Los meses previos a la boda, Chenoa tuvo que enfrentarse a las preguntas de los periodistas sobre los compañeros que habían sido invitados y los que no. La intérprete de temas tan conocidos como Soy lo que me das, Cuando tú vas, Absurda Cenicienta o Chicas malas sigue aclarando a día de hoy el motivo de la ausencia de Rosa López en su boda. Durante el 40 cumpleaños de su amiga Natalia, la artista se sinceró: "Es mi compañera. Mis amigos son Geno, Gisela, Natalia… Ya lo habéis visto en la boda".

David Bustamante también ha protagonizado uno de los grandes revuelos tras su ausencia en la boda de Chenoa. Saltaron todas las alarmas cuando el cantante no asistió a su enlace, eso sí, quiso dejar claro que sí que estaba invitado pero que no pudo acudir por culpa de su apretada agenda: "Fui invitado y no pude ir, desgraciadamente, pero le deseo lo mejor, hablé con ella el mismo día y al día siguiente". A la boda de Bustamante con Paula Echavarría también asistieron algunos de sus compañeros como Rosa López, su amigo y compañero Javian y el coreógrafo Poti.

Por su parte, David Bisbal no invitó a ninguno de sus compañeros porque se casó con Rosanna Zanetti en un enlace íntimo, ante la presencia de 40 invitados entre los que se encontraban solamente sus seres más queridos. Aun así, el intérprete de Ave María no se libró de estar en boda de todos. Dos de sus compañeras de programa, Natalia y Nuria Fergó, aseguraron que se enteraron de la noticia por los medios de comunicación. "Si hubiera invitado a todos los compañeros, sí me hubiera gustado ir. No me hubiera gustado que hubiera ido unos sí y otros no, pero hubiese sido un recuentro muy guay. Yo el día que me case invitaré a todos, quien quiera que venga y quien no quiera, que no venga. Mi carrera empezó con ellos y fue uno de los momentos más bonitos de mi vida", aseguró Natalia. A pesar de todo, reconoció que no se sentía dolida por no haber sido invitada: "Cada una es libre de hacer lo que quiera, si él lo ha querido hacer así, me parece bien".

