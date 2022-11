El motivo por el que Soraya Arnelas no invitaría a Edurne a su boda

Soraya Arnelas por fin se dará el sí, quiero tras posponer su boda en dos ocasiones a causa de las restricciones por la pandemia. Cuando un triunfito se casa, los nombres de la lista de invitados despiertan mucha curiosidad, y Soraya no se ha librado de la gran pregunta: ¿Qué miembros de la academia cruzan la pasarela y asisten a la boda? Ayer visitó Fiesta y Marisa Martín Blázquez le preguntó sin rodeos “¿Edurne no va a estar entre las invitadas?”. Arnelas explicó que ni ella “ni ningún compañero de ‘Operación Triunfo’ de mi edición porque no tengo contacto”, aunque estará presente Chenoa, que formó parte de la primera edición del formato. “Chenoa estará porque somos amigas y tenemos contacto diario”, comentaba Soraya dejando claro que no quería invitados por compromiso.

¿Se ha casado ya? Esto es lo que nos ha contado Soraya

“No quiero que sea una boda del amigo de mi padre, el compromiso del señor que trabaja con mi madre. Quiero que los que estén son los que realmente se emocionan de que ese día dé el paso”, comentaba Soraya. Se puso sobre la mesa la posibilidad de que algún compañero de la conocida academia se enfadara por no recibir su invitación, pero parece que a la cantante no le importaría: “a mí me da igual”, expresaba tajante. Soraya ha decidido dar el paso porque se ha dado cuenta de que “el tiempo pasa, mis padres se hacen mayores y ahora que no hay bajas quiero hacerlo cuanto antes”.

Soraya Arnelas celebra el primer añito de su hija pequeña, Olivia, una princesa de cuento de hadas

Las bodas de los triunfitos generan mucho revuelo y Chenoa tampoco se libró de la polémica lista de invitados. Al ‘sí, quiero’ de la mallorquina y Miguel Sánchez, asistieron Gisela, Natalia, Geno, Soraya y Alejandro, los únicos triunfitos que se dieron cita en un día tan especial para la cantante. Los meses previos a la boda, Chenoa tuvo que enfrentarse a las preguntas de los periodistas sobre los triunfitos que habían sido invitados y los que no. Soraya y Chenoa fueron a la academia en distintas ediciones, pero han forjado una gran amistad que se mantiene hasta la actualidad.

¿Irá Soraya Arnelas a la boda de su amiga Chenoa? La cantante extremeña despeja todas las incógnitas

Miguel Ángel Herrera y Soraya Arnelas son padres de dos niñas, Manuela y Olivia, y después de 12 años de noviazgo han decidido pasar por el altar. La pareja se conoció en un desfile de moda pero no fue amor a primera vista. La cantante confesó después que intentó “endiñárselo” a Marta Sánchez porque al principio no estaba interesada en el andaluz. Sin embargo, el modelo y empresario terminó conquistando el corazón de Soraya y ahora son inseparables. El pasado 22 de octubre la familia al completo se reunió para celebrar el primer cumpleaños de la pequeña Olivia, demostrando que la unión entre ellos es inquebrantable.