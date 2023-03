Isabel Pantoja viaja a Mónaco para acudir al Baile de la Rosa

Isabel Pantoja ha anunciado en la revista ¡HOLA! de esta semana que ha sido invitada al Baile de la Rosa en Mónaco. Cuarenta y ocho horas después de dar a conocer su participación en tan ilustre cita, la cantante llegaba al aeropuerto de Sevilla para poner rumbo a Mónaco en medio de una gran expectación. Con una gran sonrisa y saludando a la prensa que allí la esperaba, la intérprete de Marinero de luces tomaba un vuelo acompañada de su hermano Agustín Pantoja. Vestida de negro, con ropa cómoda para viajar, y tras unas gafas de sol, se vislumbraba en ella la ilusión que le hace haber sido invitada a este baile presidido por la Familia Real monegasca.

La artista recibió la invitación por parte de un conocido común, cercano a la familia Grimaldi, estando en Puerto Rico. "Cuando mi hermano me cuenta que ha llegado una invitación al Baile de la Rosa, dije: ‘¡Venga ya con la tontería!’. No me lo creía. Me quedé en shock y pensé: ‘A ver si va a ser para otra persona’", cuenta en las páginas de ¡HOLA!

Isabel Pantoja se confiesa una gran admiradora de Grace Kelly y siente que tiene una conexión especial con Carolina de Mónaco al haber quedado viudas muy jóvenes -la princesa de Stefano Casiraghi y ella de Francisco Rivera Paquirri-. "He sentido siempre un cariño entrañable por Carolina, porque hemos tenido vidas muy paralelas. Tenemos la misma edad, pasó lo mismo de la noche a la mañana, ella tenía tres hijos y yo uno…y sin conocernos, me sentí muy unida a ella en ese momento", relataba.

El Principado de Mónaco acogerá este sábado 25 de marzo a las ocho de la tarde el Baile de la Rosa, una de las galas benéficas de mayor proyección internacional, que se fundó en 1954 y que contará con la presencia de una de nuestras artistas más internacionales, Isabel Pantoja. Este encuentro que reúne a la alta sociedad monegasca es una de las contadas ocasiones en las que solemos ver a la familia Grimaldi prácticamente al completo.

Otras ediciones de este mágico evento han contado con la participación de otros artistas españoles como ocurrió en el año 2008 cuando se rindió homenaje a la década de los 80 y en especial a la Movida Madrileña. El oscarizado director manchego Pedro Almodóvar acudió junto a algunas de sus musas de aquella época Bibiana Fernández y Rossy de Palma. También acudieron Alaska y su marido, Mario Vaquerizo, la artista flamenca Carmen Linares y la cantante Luz Casal Todos recuerdan aquella puesta en escena como única, donde vimos al director de Los abrazos rotos bailar con Andrea Casiraghi o hacerse fotos con la princesa Carolina y Alberto de Mónaco.

