¡Sorpresa en pleno concierto! Evaluna deja sin palabras a Camilo y le regala el mejor cumpleaños de su vida

¡Camilo está de celebración! El cantante ha cumplido sus 29 años en mitad de su gira De adentro pa afuera, concretamente durante el concierto en Lima, Perú. Sin embargo, eso no significa que no haya celebrado su día, más bien todo lo contrario. Evaluna le ha dado una grandísima sorpresa. Mientras que el artista estaba sobre el escenario, su chica ha aprovechado para sacar una enorme tarta llena de bengalas y le ha cantado el Cumpleaños feliz junto a todos sus seguidores. Un momento único que Camilo nunca olvidará. Pero esa no ha sido la única sorpresa... El intérprete de Vida de Rico está viviendo una época maravillosa junto a su pareja con la que ha formado una preciosa familia tras el nacimiento de su bebé, Índigo, el pasado abril de 2022. ¿Quieres conocer todos los detalles de la fiesta sorpresa de Evaluna a Camilo? Dale al play y no te lo pierdas.

