La emoción de Jordi Roca al recuperar la voz: 'Soy el tío más afortunado del mundo'

Jordi Roca ha recuperado la voz tras casi ocho años sin ella debido a una distonía cervical, un trastorno raro que le genera una gran tensión en la zona del cuello y afecta a su capacidad para hablar, pues interfiere en las cuerdas vocales. El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil. Según ha contado el prestigioso pastelero, ha necesito rehabilitación y el apoyo incondicional de toda su familia, sobre todo, de su pareja Ale Rivas y su hija de dos años. "Me han hecho la vida muy fácil", ha confesado el copropietario junto a sus hermanos de El Celler de Can Roca. ¡Dale al play!

