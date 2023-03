Mónica Cruz presume del talento de su hija y habla de las visitas de Antonella a los rodajes

Es una apasionada del trabajo y vive cada proyecto con la misma ilusión que la primera vez, pero Mónica Cruz tiene una prioridad: su familia. Mónica Cruz no puede sentirse más plena junto a su hija Antonella, que nació en primavera de 2013 y se ha convertido en estos casi diez años en el motor de la artista. Durante su visita a Las tres puertas, de TVE, la actriz y bailarina ha explicado a María Casado cómo vive en solitario la experiencia de la maternidad, que es para ella un sueño hecho realidad. Además, ha contado qué valores inculca a la niña y cómo le habla de su profesión, compartida con su hermana Penélope, otro de los ejes sobre los que gira su mundo.

"Quiero que vea el esfuerzo y no frivolizarlo, y hacerle ver que es una profesión normal y que hay momentos de más o menos trabajo; que mi prioridad es ella y que intento trabajar más concentrado para poder pasar más horas al día con ella", ha dicho. Mónica ha contado que siempre que tiene oportunidad le gusta llevarse a Antonella al set de grabación para que vea cuánto esfuerzo se esconde tras el resultado que vemos en la pequeña o la gran pantalla. Parece que la niña tiene muy claro que madre es una artista ya que con solo dos años la reconocía muy rápido en televisión y decía simpática "mamá Moni".

El talento lo lleva en la sangre, aunque Antonella parece que por el momento no se decanta por la interpretación sino por la pintura. "No sabes cómo dibuja", ha dicho orgullosa la mediana de los Cruz, que apoya a la niña en todos sus intereses y decisiones. Incluso guarda un dibujo que la pequeña realizó con acuarelas cuando no tenía ni siquiera dos años ya que lo considera una auténtica obra de arte.

Desde pequeña, la protagonista de Un paso adelante tuvo claro que quería ser madre y decidió cumplir su deseo en solitario a los 37 años. "Yo hubiera sido madre a los 20, pero, claro, en esa época era imposible", ha comenzado a recordar. "No quería verme en una edad, ya que nosotras tenemos otro tiempo por desgracia, y que me viera que ya no podía cumplir mi sueño", le ha dicho a la presentadora, que en unos meses tendrá su primer bebé junto a Marina diRosso. Además, Mónica asegura que es un tema que en su hogar siempre han tratado con total naturalidad y ha explicado todos los detalles a Antonella. La niña, de hecho, respondió tajante a un compañero de colegio cuando le preguntó si su padre había fallecido o estaba separado de su madre: "No, cada familia es diferente".

