Jesús Calleja muestra cómo ha sido la caída por la que tendrá que ser operado

Jesús Calleja ha sufrido un accidente esquiando. El presentador, que ha asegurado que a pesar de que se ha llevado un buen susto nada le impedirá continuar con las grabaciones de Planeta Calleja, tendrá que pasar por quirófano para tratar la lesión. "Metí la pata hasta el fondo… Me he roto el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial… pero no os preocupéis que yo me recupero muy rápido y esto no va afectar a mis rodajes ni nada", ha escrito el aventurero en sus perfiles sociles junto a un vídeo en el que muestra la caída y cuenta lo que tendrá que hacer para mejorar lo antes posible. "Ya os iré contando cómo me recupero de esta lesión tan común entre esquiadores, jugadores de fútbol, tenis, pádel… Qué suerte tener estos amigos que me arreglan de maravilla", ha añadido.

VER GALERÍA

Jesús Calleja viajará al espacio en su aventura más extrema

Calleja tiene claro que alguien como él, que se dedica a practicar este tipo deportes de riesgo, tiene más posibilidades de sufrir este tipo de accidentes, algo a lo que además no da importancia porque cree que lo gestiona bastante bien. "Actitud, buen rollo y pasarlo bien. La culpa la tiene él, el que va delante, el que ha grabado, es él", dice Jesús al médico que sale junto a él en el vídeo. De hecho, para quitar hierro al asunto y bromear con el golpe ambos de manera distendida se echan "la culpa" mutuamente de lo sucedido en clave de humor. "Me iba persiguiendo, y yo iba con la boca abierta. Me quedé sin voz, afónico", comenta fisioterapeuta a cámara.

"Algo aconteció ese día, pero vais a ver qué rápido nos recuperamos. Hay que seguir un proceso, unos tiempos... que ni os vais a enterar porque voy a seguir rodando todos los programas y todo lo que me toca", ha dicho Jesús, que después ha mostrado "la bola" que le ha salido en la rodilla y "el morado" que tiene en la parte trasera de la pierna días antes de la operación (que será el próximo viernes 10 de marzo). "Va a ser una cosa mágica. El doctor va a convertir un tendón en un ligamento. Luego rehabilitación y a reirnos un rato porque tengo la rodilla muy cañera", ha terminado diciendo en el vídeo.

VER GALERÍA

Conoce a la madre influencer de Jesús Calleja que causa furor a sus 80 años

No es la primera ver que el presentador sufre un accidente haciendo este tipo de deportes. El pasado octubre Jesús tuvo que ser operado de urgencia tras sufrir una luxación en el hombro, algo que él mismo, con su característico optimismo, caalificó de "pequeño percance". Además, en marzo de 2019 se rompió la clavícula tras un accidente de bicicleta que sufrió en la localidad de Santa Colomba de Samora, en León. Entonces tuvo que pasar por el quirófano para ser operado por el Dr. Mir, Director de la Unidad de Cirugía de Mano y Microcirugía del Departamento de Traumatología del mencionado hospital.