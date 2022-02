Jesús Calleja dedica su última aventura a su hermano Julián, que falleció de cáncer

Jesús Calleja protagonizó un momento muy emotivo durante su viaje a Costa Rica con Antonio Resines. El aventurero celebró su cumpleaños allí, haciendo rápel por una cascada de 50 metros, y mientras disfrutaba de la experiencia se acordó de uno de sus hermanos, Julián, que falleció de cáncer. Curiosamente, los dos hermanos nacieron un 11 de abril. Julián en 1964 y Jesús un año después, en 1965. Por eso, el día de su cumpleaños es doblemente especial para él. "Qué maravilla que pueda hacer esto el día de mi cumpleaños. Qué locura poder estar aquí", dijo antes de bajar por la cascada. "La dedicatoria que más me apetece hacer en el día de hoy: Esto va para mi hermano Julián, que ya no está aquí con nosotros, se ha ido a otro lado, ha hecho un viaje muy largo, y algún día nos veremos. Julianín, que va por ti", añadió.

- Antonio Resines interviene en directo en televisión y narra los momentos más duros desde su ingreso

Cuando llegó al suelo, se reencontró con Antonio Resines, y volvió a nombrar a su hermano Julián. "Hoy es un día muy feliz para mí. El 11 de abril siempre me acuerdo de una persona que ha sido muy importante en mi vida desde pequeñín, mi hermano, que también cumplía años este día", explicó mientras se fundía en un abrazo con el actor.

No es la primera vez que Calleja dedica unas palabras a su hermano. Hace unos años, el aventurero compartió varias fotografías de su infancia en las que aparecía con sus dos hermanos, Julián y Kike. "Julián era el líder de los tres, yo le admiraba mucho, me hubiera gustado que viviera con nosotros esta etapa que estamos viviendo Kike y yo de viajes y aventuras... Pero tengo la sensación de que nos volveremos a ver", confesó. Para Calleja, según dijo en aquel momento, la muerte no solo es un misterio, sino “la mayor de las aventuras”, aunque creía que la de su hermano fue injusta.

También habló de la pérdida de su hermano en El Chester, de Risto Mejide. "No hay que hacer ningún drama, es la vida", declaró, y explicó por qué no fue al funeral de su hermano. "Las ceremonias que hacemos aquí en Occidente me parecen tremendamente tristes. No quería pasar por ese trauma social". Y en una entrevista concedida a la revista AR, profundizó más sobre el tema. "No fui a su velatorio ni a su entierro, ni quise que nadie me diera el pésame. Me fui con mi madre a su pueblo, Freso de la Vega, y pasamos la tarde en la huerta hablando de las vivencias más bonitas que habíamos compartido con mi hermano".

Jesús Calleja, además de aventurero, es un hombre muy familiar. Hace unas semanas, conocimos a su madre, María Jesús quien, a sus 80 años, se ha convertido en toda una 'influencer' con casi 20.000 seguidores en su perfil público. Además, el presentador de Planeta Calleja tiene tres hijos adoptivos y es abuelo.

