Alonso Caparrós se refugia en su hijo Andrés tras confesar que no pasa por un buen momento

Alonso Caparrós no pasa por uno de sus mejores momentos personales. El colaborador, que confesó hace unos días que estaba "ausente" en el trabajo porque está en pleno duelo después de perder a un amigo muy cercano y eso le ha hecho replantearse y remover muchas cosas del pasado, se está refugiando en su hijo Andrés. "Feliz semana a todos... Solo queria desearos lo mejor, daros las gracias por vuestros mensajes de ánimo y explicaros que no me pasa nada grave que no le pase a cualquier persona. De hecho, son magníficas oportunidades para cultivar cosas como la paciencia y la aceptación...", ha escrito el colaborador de Sálvame en sus perfiles sociales, donde además ha publicado varias fotografías en las que sale mirando muy cómplice a su hijo y donde ambos se hacen bromas y muestran gestos de cariño.

"Todos perdemos a seres queridos y todos tenemos que atender imprevistos pero todos seguimos adelante. Eso sí, con el apoyo de los nuestros. (Te quiero hijo mío). Una vez más gracias por preocuparos y yo también le mando un abrazo grande a quienes estéis pasando por algún de esos trances de la vida", ha escrito también Caparrós en sus perfiles sociales, donde puede verse cómo cerca de la playa padre e hijo han pasado un momento de lo más feliz, unos instantes que hicieron que Alonso haya podido olvidarse de este difícil duelo por el que está pasando.

Pero la triste pérdida de su mejor amigo no ha sido el único problema por el que está pasando el colaborador del programa de Telecinco. Tras derrumbarse en directo y contarle entre bambalinas a Gema López que es lo que le estaba pasando, la periodista reveló además que Alonso se ha encontrado con un inesperado problema económico con el que no contaba. "No le ha salido bien, tiene que hacer frente a unos pagos que vienen de historias pasadas", dijo la colaboradora, que también confesó que mientras su compañero se lo estaba contando no había parado de llorar. Además, Gema reconoció que aconsejó a Caparrós que no hablara del tema en directo "porque no le veía fuerte y eso le podría pasar factura".

Después de recomponerse entre bambalinas, Alonso volvió a plató, donde todos sus compañeros elogiaron lo buena persona que es siempre. Muy emocionado, Kiko Matamoros le dio un cariñoso abrazo a la vez que le explicó que no hacía falta que les contara nada de lo que estaba pasando: "Lo que quiero es que estés bien", dijo el colaborador, al que se sumaron Miguel Frigenti, Adela González y el resto de rostros que se encontraban en el programa.