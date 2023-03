Conoce a Claudia, la hija de Alonso Caparrós: uno de sus grandes apoyos en su momento más complicado

Alonso Caparrós no está viviendo su mejor momento. Fue el pasado miércoles cuando confesaba entre lágrimas los motivos de su tristeza a través de su amiga Gema López. Además de algunos problemas económicos en los que se ha visto envuelto, Alonso ha sufrido recientemente la pérdida de un muy buen amigo. Un hecho que, como decía la periodista ese mismo día en Sálvame, "le ha hecho plantearse muchas cosas", señalaba. En medio de esta difícil situación, además de su mujer Angélica Delgado, Alonso se está refugiando en una de las personas más relevantes de su vida: su hija Claudia.

Aunque para Alonso Caparrós la joven es uno de sus pilares fundamentales, ambos nunca han mantenido la misma relación. Las adicciones del presentador le llevaron a estar ausente durante años y a perder la relación no solo con Claudia, sino también con su otro hijo, Andrés. Sin embargo, desde su vuelta a la televisión, y después de que él mismo anunciase su recuperación en relación a las drogas, Claudia ha estado con él en todo momento, y no ha dudado en mostrar su apoyo y lo orgullosa que está de él públicamente. De hecho, gracias a su atención Alonso Caparrós ha podido salir de muchos baches en el día a día de su tumultuosa vida.

Cabe resaltar que en 2017, Claudia consiguió que Caparrós le pidiese perdón de forma pública. No obstante, la joven le aseguró que no tenía nada que perdonarle: "Siempre he tenido fe en ti y siempre he recordado únicamente los momentos buenos que me has dado", dijo en su día en Sábado Deluxe, en uno de los instantes más emotivos de aquel entonces en televisión. Además, Claudia ha sido la persona que ha propiciado también la reconciliación de su padre con su otro hijo, Andrés. Así se sinceraba el propio colaborador hace alrededor de un año, cuando su hija aparecía por sorpresa en Sálvame, para mostrarle una vez más su cariño y su apoyo: "Estamos muy orgullosos de todos tus logros tanto a nivel personal, que ha sido una lucha, como profesional", le dijo también en nombre de su hermano.

En esta situación tan complicada por la que está pasando Alonso Caparrós, sin duda su hija Claudia, además de su mujer Angélica, es la que más le está ayudando para superarla. La joven de 22 años nació fruto del amor entre el presentador y su matrimonio con Elena Alarcón. A pesar de intentar mantenerse alejada de los focos, la descendiente de Alonso Caparrós ha mostrado en numerosas ocasiones en su perfil público las habilidades que tiene, entre las que destaca la de pole dance -para tonificar los músculos a través de la actividad sobre una barra, donde muestra además toda la flexibilidad de la que dispone-, o la de cantante -ha pulicado alguna que otra canción bajo el nombre artístico de Cheesy-.

Además, de ella destacan sus peinados de colores y sus uñas al más puro estilo de Rosalía. Un estilo muy urbano que refleja la gran personalidad que tiene. Ahora que su padre se encuentra de nuevo en un momento anímico muy delicado, la presencia de Claudia en la vida de Alonso Caparrós vuelve a ser fundamental para que el presentador resurja otra vez de este duro momento personal que atraviesa.