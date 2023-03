Sara Carbonero celebra el 98 cumpleaños de su abuela: 'Te debo lo que soy'

La familia es lo más importante para Sara Carbonero. La periodista, de 39 años, intenta pasar todo el tiempo posible con los suyos y este fin de semana, además de disfrutar de una agradable velada con su novio, el músico Nacho Taboada, ha viajado a su pueblo toledano, Corral de Almaguer, para celebrar el 98 cumpleaños de su abuela materna, Maxi, a quien ha dedicado esta bonita felicitación entre besos y abrazos. "Seguimos sumando, abuelita. Te debo lo que soy. 98 años como 98 soles. Te amo".

Irene Carbonero, hermana de Sara, tampoco ha faltado a la celebración, protagonizando esta preciosa foto que la periodista ha compartido con el siguiente mensaje: "Suerte la nuestra". De fondo sonaba el tema La flor de la canela, un vals peruano compuesto por la cantautora Chabuca Granda​, pero interpretado por la inolvidable María Dolores Pradera. Tras capturar estos instantes de felicidad, todos comieron un trocito de tarta y los más pequeños de la casa, como Martín y Lucas, salieron al patio a jugar con el balón.

Sara no puede querar más a su abuela. A su lado ha vivido momentos muy felices, sobre todo, cuando era niña. "Parece que fue ayer cuando me tumbaba a tu lado en la cama para que me leyeras un cuento. Recuerdo cómo me peinabas y vestías con mimo, y cómo me enseñaste, con mucha paciencia, a hacer punto". La vida de la periodista no habría sido la misma sin Maxi, a quien define como "la abuela más orgullosa, la más dulce, la devoradora de libros, la más protectora, la jefa de su tribu y la que más se sigue preocupando si me voy muy lejos de viaje". Además, le da las gracias por "ser bastón y raíz" para sujetar fuerte a toda la familia.

La periodista, de 39 años, ha afirmado en más de una ocasión que los abuelos deberían ser eternos, por eso se emociona tanto con su abuela Maxi, la única que conserva con vida. En junio de 2012 tuvo que hacer un alto en la cobertura de los partidos de la Eurocopa, que se estaban disputando en Ucrania, para despedirse de su abuelo materno. En agosto de 2020 falleció su abuelo paterno y fue entonces cuando conocimos que su abuela paterna había fallecido mucho antes.

