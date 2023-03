Todo sobre 'Tríada', el thriller basado en una historia real por el que Maite Perroni tuvo que recibir terapia

Maite Perroni atraviesa por uno de sus mejores momentos a todos los niveles. Tras pasar por el altar el pasado mes de octubre con Andrés Tovar, muy pronto se convertirá en mamá de una niña, cumpliendo así uno de sus grandes sueños. Si su faceta personal marcha viento en popa, lo mismo le ocurre en su carrera profesional. Muy pronto, volverá a los escenarios junto a sus compañeros de RBD con el esperado reencuentro de la banda pero, mientras esto ocurre, la artista triunfa con su nueva serie Tríada, un inquietante thriller que le ha supuesto un enorme reto y una demanda tan exigente que le ha llevado a necesitar terapia.

La serie, basada en una historia real y creada por Leticia López Margalli, con quien ya trabajó en Oscuro deseo, lleva al público a un viaje en el que la verdad nunca es absoluta y siempre existen distintas visiones sobre un mismo hecho. La curiosidad hará que el espectador vea la historia desde diferentes perspectivas y que descubra, a la vez que los personajes, qué es lo que en realidad está sucediendo.

Maite Perroni da vida a Becca, Aleida Trujano y Tamara, las tres mujeres que forman esta tríada. Un trabajo que supuso un gran desafío para la actriz que lo ha calificado como "el proyecto más retador de mi carrera, superretador emocionalmente y agotador en lo físico", ha afirmado en una entrevista con la revista mexicana Quién.

Uno de los mayores desafíos a los que tuvo que enfrentarse al ponerse al frente de esta producción fue el de tener que "abordar por completo las emociones" de cada una de las mujeres a las que les dio vida. Un trabajo tan extenuante para ella que, aunque en el momento estaba tan sumergida en el rodaje que no se percató, finalmente acabó por pasarle factura.

"Me desconecté de mi vida normal y emocionalmente ocupé muchísimos músculos, muchas cosas porque no estaba en una sola línea, estaba en tres". Un problema que no se solucionó cuando llegaron al final del rodaje y Mait ha asegurado que, tres meses después de haber terminado la serie de Netflix, tuvo que pedir ayuda psicológica.

"No tomé la terapia en su momento, pero sí después. Me pregunté '¿qué es lo que pasa? Necesito un momento para mí'. Fue raro porque no requerí de esa ayuda durante la planeación del proyecto ni en el desarrollo o cuando terminé de hacerlo, pero sí a los tres meses de concluir". Si bien la protagonista de Triunfo del amor, de 39 años, no ha detallado qué fue lo que la llevó a necesitar esa ayuda profesional, sí ha expresado que, tras tomar "ese espacio, ese tiempo para mí", ya se siente "bien".

Tríada nos invita a conocer la vida de Becca (Maite Perroni), una investigadora forense que deberá bucear en su pasado y en el de sus padres si desea resolver su nuevo caso después de que su vida de un giro radical cuando, en lo que parecía una jornada más de trabajo, la joven descubre que la víctima es idéntica a ella. Decidida a llegar hasta lo que se esconde detrás de ese sorprendente hallazgo, comienza una investigación que la llevará a descubrir a una tercera mujer, una bailarina exótica exactamente igual a ellas, que también desconocía de la existencia de sus dos dobles.

A partir de ese momento, tras enterarse de que al nacer fue separada de sus dos hermanas idénticas y asumiendo que la realidad tiene muchos ángulos, Becca se propone descubrir la verdad sobre su origen, aunque para ello tenga que conocer sus tres caras. Durante su investigación ambas mujeres se enfrentarán a un peligro inminente: alguien quiere asesinarlas. Ellas deberán luchar por sobrevivir, mientras buscan llegar al fondo del asunto.

La trágica historia real que ha inspirado la serie

Aunque la premisa de las tres hermanas separadas al nacer pueda parecer algo soprendente o inventado, lo cierto es que la realidad siempre supera a la ficción y que no hay mejor argumento que la vida misma. Tríada es una serie inspirada libremente sobre una historia real, la de los hermanos Eddy Galland, David Kellman y Bobby Shafran, que en 2018 también quedó recogida en el documental Three Identical Strangers.

Estos tres hermanos formaron parte sin saberlo de un estudio científico por el que fueron separados a los seis meses de nacer por la agencia de adopción Louise Wise Services, de Manhattan, y entregados a diferentes familias: una obrera, otra de clase media y la tercera, la casa de un médico acomodado. Todos se criaron a tan solo 160 kilómetros de distancia y nadie sabía de la existencia de los otros.

En 1980, cuando los trillizos tenían 19 años, la entrada de Bobby en la universidad supuso una revelación. Sus compañeros le trataban con cierta familiaridad, algo que acabó por explicarse cuando uno de ellos le preguntó si era adoptado y había nacido el 12 de julio 1961. Así es como descubrió que tenía un hermano gemelo (Eddy), quien había estudiado tiempo atrás en el mismo centro. Finalmente pudieron ponerse en contacto e iniciar una relación fraternal.

Pronto los medios se hicieron eco de este curioso reencuentro, que todavía no había finalizado ya que, al ver a los gemelos en la prensa, un tercer joven, David, reconoció su parecido con los dos hermanos de la noticia descubriendo, para sorpresa de los tres, que en realidad eran trillizos. A pesar de sus diferentes crianzas, los tres hombres eran iguales, caminaban del mismo modo, bailaban de la misma manera, tenían intereses similares... su historia que causó sensación.

El caso y sus protagonistas se hicieron muy populares, tanto que los hermanos, que se hicieron inseparables, llegaron a participar en diferentes programas de televisión, a mudarse juntos a Nueva York para montar un restaurante en el SoHo llamado Triplet’s (Trillizos) e incluso llegaron a hacer un cameo en la película Buscando a Susan desesperadamente, protagonizada por Madonna y Rosanna Arquette.

Pero su felicidad fraternal tan solo duró 15 años, hasta que Eddy se quitó la vida a causa de una depresión, producto de una serie de problemas mentales que le afectaban no solo a él, sino a los tres hermanos desde pequeños. "Los que nos estaban estudiando vieron que estaba ocurriendo un problema. Y podrían haber ayudado... y no lo hicieron", le dijo Kellman al New York Post en referencia al estudio por parte de la agencia de adopción por el que monitoreaban a hermanos idénticos durante la infancia con el único requisito de que los niños estuvieron separados, algo que no supieron hasta años después.